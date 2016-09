"FRANKFURT - Die Alarmstimmung rund um die Deutsche Bank hat am Montag an der Börse eine neue Stufe erreicht "

jüngst den Kapitalbedarf beziffert - und damit rund 5 Milliarden höher als den aktuellen Börsenwert.

"Die Führungsriege der Deutschen Bank hat es geschafft, in den letzten Jahren das Verhältnis zur Bundeskanzlerin merklich zu beschädigen", sagte Daniel Saurenz von Feingold Research. Zudem wisse Merkel genau, dass der Zeitgeist nicht danach rufe, sich schützend vor eine skandalgeschüttelte Bank zu stellen. "Sollte es ganz hart kommen, kann sich die Regierung immer noch Hilfsmaßnahmen für die Deutsche Bank überlegen."

Mehr dazu von aktiencheck.de: Die Gegenbewegung währte nur kurz! Nachdem die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) am vergangenen Donnerstag ein Kaufsignal generieren konnte, rutschte die Notierung bereits am Folgtag wieder bis auf 11,30 Euro ab und löste damit den nachgezogenen StopLoss für unsere Longposition aus . Deutsche Bank: Das Debakel geht in die nächste Runde!. weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt weiter: BERLIN - Deutschland und Frankreich wollen Wettbewerbsnachteile für Europas Banken in Folge höherer Eigenkapital-Anforderungen verhindern . Berlin und Paris wollen Banken vor Wettbewerbsnachteilen schützen. Es müsse alles daran gesetzt werden, dass es durch die abschließenden "Basel III"-Kapitalregeln zur Stabilisierung der Kreditwirtschaft keine "spezifischen Benachteiligungen" für europäische Banken weiterlesen ...

dpa.de: BERLIN - Deutschland und Frankreich wollen Wettbewerbsnachteile für Europas Banken in Folge höherer Eigenkapital-Anforderungen verhindern . Berlin und Paris wollen Banken vor Wettbewerbsnachteilen schützen. Es müsse alles daran gesetzt werden, dass es durch die abschließenden "Basel III"-Kapitalregeln zur Stabilisierung der Kreditwirtschaft keine "spezifischen Benachteiligungen" für europäische Banken gebe, sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Freitag in Berlin nach dem deutsch-französischen Finanz- und Wirtschaftsrat. "Die Aufgabe ist noch nicht vollständig erledigt." weiterlesen ...

Mitteilung von dpa.de: BERLIN - Deutschland und Frankreich wollen Wettbewerbsnachteile für europäische Banken durch zusätzliche Eigenkapitalanforderungen verhindern . Berlin und Paris wollen Banken vor Wettbewerbsnachteilen schützen. Es müsse alles daran gesetzt werden, dass es durch die Kapitalregeln "Basel III" keine spezifischen Benachteiligungen für europäische Banken gebe, sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Freitag in Berlin nach Gesprächen des deutsch-französischen Finanz- und Wirtschaftsrates. weiterlesen ...

Mitteilung von tagesschau.de: Ifo-Index steigt: Wirtschaft erwartet goldenen Herbst weiterlesen ...

Nachricht von wiwo.de: Die Deutschen können sich mehr leisten : Neue IW-Analyse: Kaufkraft der Lohnminute gestiegen weiterlesen ...

kreiszeitung.de berichtet dazu: Bericht: Fremdenfeindliche Gewalt steigt dramatisch weiterlesen ...

augsburger-allgemeine.de meldet: Ingo Kramer übt Kritik: BDA-Präsident warnt vor Imageverlust für deutsche Produkte weiterlesen ...

abendblatt.de schreibt dazu weiter: Ingo Kramer übt Kritik: BDA-Präsident warnt vor Imageverlust für deutsche Produkte weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rumas.de: Deutsche Bank-Aktie: Negative Nachrichten in Kauf nehmen! Aktienanalyse weiterlesen ...