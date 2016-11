"FRANKFURT - Die Aktien von Qiagen haben am Donnerstag eine fulminante Aufholjagd gestartet "

Der Gendiagnostik- und Biotech-Konzern senkte zwar wegen Kosten für ein neues Sparprogramm seine Gewinnprognose für das laufende Jahr - das konnte jedoch die Freude der Anleger über das gute Zahlenwerk im dritten Quartal nicht schmälern. Qiagen habe sowohl beim Umsatz, als auch beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Oliver Reinberg von Kepler Cheuvreux.

Auch insgesamt überwog unter den Analysten die Zuversicht. So lobte Experte Peter Welford vom Analysehaus Jefferies vor allem die anziehende Wachstumsdynamik im Tagesgeschäft. Auch der Margentrend sei ermutigend.

Commerzbank-Analyst Daniel Wendorff hob die insgesamt weiter hervorragende Entwicklung des Unternehmens positiv hervor. Auch die ersten Signale für 2017, die das Management noch vor dem Investorentag am 15. November gegeben habe, sähen für ihn gut aus.

Als Wermutstropfen sieht Wendorff das überraschende Restrukturierungsprogramm, das das vierte Quartal deutlich belasten werde. Die starke Geschäftsdynamik sei aber letztlich wichtiger als dieser Sondereffekt im Schlussquartal.

Dank des Kurssprungs am Donnerstag haben die Qiagen-Papiere auch ihr bisheriges Jahresminus auf knapp 5 Prozent verringert. Der TecDax hat in diesem Zeitraum etwas mehr an Wert verloren.

Dazu yahoo.com: Daimler-Chef Dieter Zetsche hält nichts von Versuchen, chinesische Investoren mit Gesetzen vom deutschen Markt fernzuhalten . Daimler-Chef Zetsche mahnt zu Gelassenheit gegenüber China. "Wenn ich Zäune hochziehe, dann werden die Unternehmen müde und träge", sagte Zetsche dem "Handelsblatt" vom Montag. "Die Stärke des Wirtschaftsstandortes Deutschland kommt doch daher, dass Wirtschaft und Staat weitgehend getrennt sind. Diese Trennung sollten wir auch erhalten." weiterlesen ...

dpa.de meldet: DÜSSELDORF/MÜNCHEN - Die deutsche Wirtschaft hat vor Plänen zur Abwehr unerwünschter Investoren gewarnt . DIHK-Präsident Schweitzer warnt vor Abschottung. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, dem "Handelsblatt" (Montag). Er kritisierte damit Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Abwehr unerwünschter Investoren. "Wir können nicht erwarten, dass andere Märkte für uns offen sind, wenn wir parallel unseren eigenen Markt zumachen", betonte Schweitzer. Entsprechende Pläne gingen "an die Substanz unserer Wirtschaftsstruktur", fügte er hinzu. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: MÜNCHEN - Der Markt an Webradio- und Online-Audio-Angeboten in Deutschland wächst stetig . Webradio-Angebote immer stärker gefragt. 2016 hat der Webradiomonitor erstmals mehr als 10 000 Angebote erfasst, wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) am Donnerstag mitteilte. Die Ergebnisse stellt die BLM gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) bei den Münchner Medientagen Ende Oktober vor. Insgesamt wurden 10 139 Online-Audioangebote in Deutschland gezählt, davon fast 2500 Webradio-Angebote. weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt: Der Goldpreis ist für viele Marktteilnehmer mehr als nur ein Kursverlauf, sicherer Hafen, Indikator über die Wirtschaft oder einfach ein attraktiver Trading-Markt . Trade des Tages: Gold - und es glänzt doch!. Gerade in den letzten Wochen zeigte sich der Markt spannend, wenngleich oft auch ohne schöne Einstiegsmöglichkeiten. Das hat sich nun geändert und so bietet sich ein neuer Trade an. Lesen weiterlesen ...

heute.de meldet dazu: Chinas Probleme sind auch Sorgen anderer weiterlesen ...

Dazu schreibt boersen-zeitung.de: Auch für kleinere Custodians bieten sich Chancen weiterlesen ...

Mitteilung von morgenpost.de: Syrische Künstler gründen Zeitschrift in Berlin weiterlesen ...

Dazu schreibt boersen-zeitung.de weiter: Bund versteigert Zehnjahresanleihe erstmals mit negativer Rendite weiterlesen ...

aerztezeitung.de meldet: Tropenkrankheiten : Rekord an Medikamentenspenden weiterlesen ...

moneymoney.de schreibt weiter: DAX: Jetzt sieht es düster aus weiterlesen ...