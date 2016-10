"FRANKFURT - Deutschlands Maschinenbauer schreiben angesichts der eingetrübten Weltkonjunktur das laufende Jahr ab ..."

Dazu berichtet aktiencheck.de weiter: New York - GEA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Klas Bergelind von der Citigroup :



Klas Bergelind, Aktienanalyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor einem Kapitalmarkttag weiterhin zum Kauf der Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) . GEA Group-Aktie: Update der Finanzziele erwartet - Citigroup bestätigt Kaufempfehlung - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: TOKIO - Die japanische Wirtschaft kommt trotz vieler Belebungsversuche der Notenbank und der Regierung nicht recht auf die Beine . Japans Wirtschaft bleibt in schwacher Verfassung - Nur Industrie gibt Hoffnung. Im August stieg zwar die Produktion in der Industrie stärker als erwartet, dagegen zeichneten weitere am Freitag veröffentlichte Wirtschaftsdaten ein schwaches Bild der Konjunktur in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. So zog die Arbeitslosenquote leicht an. Aber noch deutlich schwächer waren die Entwicklung bei den Verbraucherpreisen und die Konsumausgaben. weiterlesen ...

Nachricht von aktiencheck.de: Frankfurt - GEA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Hans-Joachim Heimbürger von Kepler Cheuvreux:



Hans-Joachim Heimbürger, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) . GEA Group-Aktie-Aktie: Molkereiwirtschaft bleibt auf Erholungskurs - Kepler Cheuvreux rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: WIESBADEN/LUXEMBURG - Die deutsche Wirtschaft hält trotz Tempoverlustes die Konjunktur im Euroraum am Laufen . GESAMT-ROUNDUP: Wirtschaftswachstum verliert an Tempo - Sorgen um Italien. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der größten europäischen Volkswirtschaft stieg getragen vom Außenhandel und dem Konsum im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresbeginn um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Die Unternehmen hielten mit sich allerdings mit Investitionen zurück, das bremste das Wachstum. Im ersten Vierteljahr hatte die Wirtschaftsleistung noch um 0,7 Prozent zugelegt. weiterlesen ...

Mitteilung von finanztreff.de: Japans Wirtschaft bleibt in schwacher Verfassung - Nur Industrie gibt Hoffnung weiterlesen ...

Weitere Nachricht von www.br.de: Konjunktur in Deutschland bleibt auch im Herbst stabil weiterlesen ...

oberpfalznetz.de berichtet dazu: Bayerische Wirtschaft auf Rekordkurs weiterlesen ...

Weitere Nachricht von tagesschau.de: Ifo-Index steigt: Wirtschaft erwartet goldenen Herbst weiterlesen ...

Dazu schreibt rumas.de: GEA Group-Aktie: Hohes Selbsthilfepotenzial, Kriegskasse gut gefüllte Kriegskasse - Kaufempfehlung - Aktienanalyse weiterlesen ...

nw-news.de weiter: Ausblick «stabil»: Ratingagentur Fitch: Deutschland behält Top-Bewertung weiterlesen ...