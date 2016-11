"Die eingetrübte Weltkonjunktur und politische Unsicherheiten machen Deutschlands Maschinenbauern zu schaffen "

Frankfurt/Main - Deutschlands Maschinenbauer müssen nach der jüngsten Erholung im August einen Rückschlag hinnehmen. Im September blieb der Auftragseingang in der Branche auf dem Niveau des Vorjahresmonats, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit.

Demnach legten die Bestellungen aus dem Inland um rund 2 Prozent zu, doch die Aufträge aus dem Ausland stagnierten. Während dabei die Order aus den Euroländern zulegten, fielen jene von außerhalb des Währungsraums.

Im dritten Quartal verzeichnete die Branche wegen eines Auftragseinbruchs im Sommer ein deutliches Minus. Von Juli bis September seien die Bestellungen gemessen am Vorjahreszeitraum um real sieben Prozent gesunken, so der VDMA. Damit ergebe sich in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres eine Stagnation.

«Die Nachfrage nach Maschinen ist unverändert zu schwach, um ein Wachstum zu generieren», sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Das Anspringen der weltweiten Nachfrage nach Investitionsgütern lasse auf sich warten. Die Schwäche treffe auch die Wettbewerber im Ausland.

Die maue Weltkonjunktur und politische Unsicherheiten setzen dem exportorientierten Maschinenbau seit längerem zu. So waren im Juli die Aufträge wegen der Verunsicherung auf vielen Absatzmärkten um real 19 Prozent eingebrochen. Indes war der Vorjahresmonat mit großen Bestellungen außergewöhnlich stark gewesen, die Messlatte lag somit hoch. Im August gab es mit einem Auftragsplus von zwei Prozent immerhin eine leichte Erholung.

Das laufende Jahr hat der VDMA aber schon abgeschrieben. Er erwartet eine Stagnation der realen Produktion. Für 2017 rechnet der Verband mit Besserung. Die Produktion soll dann um 1 Prozent wachsen.

Dazu wallstreet-online.de weiter: Die Übernahme des deutschen Chip-Herstellers Aixtron vorerst gestoppt und auch beim geplanten Kauf der Osram-Lampensparte Ledvance müssen die chinesischen Interessen einen Rückschlag einstecken . Made in China 2025: Protektionismus gegen den Ausverkauf deutscher Technologie?. Sehr zum Missfallen des chinesischen Botschafters in Deutschland, Shi Mingde, der die „zunehmenden protektionistischen Tendenzen in Deutschland“ weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: METZINGEN - Licht und Schatten beim Modekonzern Hugo Boss : Der Edelschneider macht zwar Fortschritte beim Konzernumbau, die deutschen Verbraucher aber zeigen ihm aber die kalte Schulter . Hugo Boss spart kräftig und schwächelt in Deutschland. Ein extrem schwaches Branchenumfeld und Verschiebungen bei der Auslieferung an die Großhandelspartner führten im dritten Quartal zu einem Umsatzrückgang von zehn Prozent in dem für Hugo Boss größten Einzelmarkt. Auch die Anhebung der Einstiegspreise bei Boss-Anzügen in Deutschland habe einen "dämpfenden Effekt" gehabt, räumte der seit Mai amtierende Konzernchef Mark Langer am Mittwoch ein. weiterlesen ...

Dazu schreibt salzburg.com weiter: Die gute Konjunktur drückt die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf den tiefsten Stand seit einem Vierteljahrhundert . Deutsche Arbeitslosenzahl auf tiefstem Wert seit 25 Jahren. Die Arbeitslosenzahl sank im Oktober nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) um 68.000 auf 2,540 Millionen. Der Rückgang war stärke weiterlesen ...

Dazu meldet wallstreet-online.de: MÜNCHEN - Bollywood hat es schwer in Deutschland: Der neue Sender Zee One mit Serien und Filmen aus der indischen Traumfabrik hat rund drei Monate nach seinem Start nur wenige Zuschauer Im Oktober kam er im Monats-Durchschnitt nur auf einen Marktanteil von 0,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen . Deutscher Bollywood-Sender kämpft um Publikum. Bei der "Kernzielgruppe" weiterlesen ...

Dazu www.br.de weiter: Kabinett bringt Genmais-Verbot auf den Weg weiterlesen ...

www.br.de schreibt dazu weiter: Wirtschaft in Deutschland weiterhin auf gutem Kurs weiterlesen ...

www.br.de berichtet dazu: Herbstbelebung sorgt für weniger Arbeitslose in Deutschland weiterlesen ...

aerztezeitung.de schreibt dazu weiter: Zika: Bundesweit etwa 200 Infektionen gemeldet weiterlesen ...

teltarif.de berichtet dazu: Backbone-Betreiber Level 3 nicht mehr eigenständig weiterlesen ...

Artikel von zeit.de: Arbeitslosigkeit: Tiefstand bei den Arbeitslosenzahlen weiterlesen ...