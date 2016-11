"FRANKFURT - Deutschlands Börsenschwergewichte halten trotz der schwächelnden Weltkonjunktur Kurs "

Deutsche Bank

und dienach Milliardenverlusten im Vorjahr wieder schwarze Zahlen schrieben.

Angetrieben wurden die Geschäfte EY zufolge vor allem von der Konsumbereitschaft der Verbraucher in Europa, steigender Nachfrage aus Asien und dem wieder schwächeren Euro. Produkte "Made in Germany" werden durch eine schwächere Gemeinschaftswährung auf dem Weltmarkt tendenziell billiger, das kann die Nachfrage ankurbeln.

Spitzenreiter beim operativen Gewinn waren Daimler (4,0 Milliarden Euro) und Volkswagen (3,3 Milliarden Euro), gefolgt vom Versicherungsriesen Allianz. Kein Dax-Unternehmen wies operativ Verluste aus.

Sorge bereitet den Experten die zunehmende Tendenz zur Abkehr vom freien Welthandel. "Solche Entwicklungen bedrohen das Geschäftsmodell großer Teile der deutschen Wirtschaft, das auf dem möglichst freien Zugang zu ausländischen Märkten basiert", sagte Mathieu Meyer, Mitglied der EY-Geschäftsführung. Die Dax-Konzerne hätten im vergangenen Jahr 59 Prozent ihres Umsatzes im Ausland erwirtschaftet.





Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen.

Für Vontobel ist die Vorzugsaktie von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können



Die Produktion von Volkswagen - Europas größtem Automobilhersteller-, laufe seit Montagmorgen an allen Standorten wieder normal.

aktiencheck.de schreibt dazu weiter: Volkswagen Nutzfahrzeuge: Weltweite Auslieferungen steigen im ersten

Halbjahr um 7,0 Prozent (FOTO)

Hannover -

- Erhebliches Wachstum der Marke

- 9,1 Prozent Zuwachs in Westeuropa

- 61 600 Fahrzeugauslieferungen in Deutschland

- Auslieferungen der T-Baureihe steigen um +12,9 Prozent

- Absatz legt im Juni um 13,3 Prozent zu



Volkswagen Nutzfahrzeuge verzeichnet mit 238 800 ausgelieferten

Stadtlieferwagen, Transportern und Pickups in den ersten sechs

Monaten des Jahres . VW Volkswagen Nutzfahrzeuge AG / Volkswagen Nutzfahrzeuge: Weltweite . weiterlesen ...

aktiencheck.de berichtet: Frankfurt - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Thomas Besson von Kepler Cheuvreux:



Thomas Besson, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Veröffentlichung der Pkw-Neuzulassungen für Deutschland weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) . Volkswagen-Aktie: Kepler Cheuvreux rät zum Kauf - Abgas-Skandal belastet Nachfrage - Aktienanalyse. weiterlesen ...

wolfsburgerblatt.de berichtet: Eröffnungsfeier mit 1.000 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Belegschaft, Konzern und Gewerkschaften weiterlesen ...





























