"FRANKFURT - Der Rückversicherer Hannover Rück hat laut Einschätzung des Investmenthauses Kepler Cheuvreux während ..."

dürften weiterhin über dem Branchendurchschnitt liegen. Analyst Casanova hob den freien Mittelzufluss, eine starke Bilanz, vergleichsweise niedrige Kosten und eine führende Stellung im Bereich Financial Solutions hervor. Letzteres sei ein schnell wachsende Erlösquelle. Bei Finan­cial Solu­tions handelt es sich um struk­turierte Rück­ver­siche­rungs­lösungen, die über den klassi­schen Risiko­transfer hinaus­gehen.

Auf der Investorenveranstaltung wurde laut Casanova zwar nichts zum Geschäft im dritten Quartal oder den Gesamtjahreszahlen gesagt, doch dürfte die Hannover Rück weiterhin gute Resultate vorlegen. Der Analyst hält zudem eine Sonderdividende im kommenden Frühjahr für wahrscheinlich.

Gemäß der Einstufung "Buy" rechnet Kepler Cheuvreux auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einem absoluten Aufwärtspotenzial der Aktie von mindestens 10 Prozent./mis/stb

Analysierendes Institut Kepler Cheuvreux.

