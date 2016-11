"FRANKFURT - Der Pharmakonzern Stada rechnet in Kürze mit der Zulassung eines weiteren Biosimilars für den ..."

Nach dem Patentablauf des Originalpräparats Forsteo des US-Pharmakonzerns Eli Lilly will Stada Anfang 2019 mit der Vermarktung von Teriparatid beginnen. Entwickelt wurde das Biosimilar von der Gesellschaft Richter-Helm BioTec. Stada hatte sich deshalb verpflichtet, neben einer Zahlung anlässlich der Vertragsunterzeichnung vor zwei Jahren weitere, jeweils vom Projektfortschritt abhängige Zahlungen an Richter-Helm zu leisten.

Sogenannte Biosimilars sind Nachahmerprodukte biopharmazeutischer Arzneimittel. Ihre Herstellung ist aufwendiger und teurer als die der klassischen Generika für chemisch-synthetisch hergestellte Arzneien. Daher erwirbt Stada bevorzugt die Rechte an Biosimilars und verzichtet an dieser Stelle auf kostspielige Eigenentwicklungen.





Dazu meldet dgap.de: STADA Arzneimittel AG, DE0007251803 . STADA mit weiterem Wachstum in den ersten 9 Monaten 2016 - Bereinigter Konzerngewinn von nun mindestens 180 Mio. EUR für Gesamtjahr 2016 erwartet. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: MÜNCHEN - Der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, erwartet nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA Nachteile für die deutsche Wirtschaft . US-WAHL: Wirtschaftsexperten befürchten Nachteile durch Trump. "Wenn Trump die Handelsschranken durchsetzen könnte, die er angekündigt hat, wäre der Schaden groß", betonte Fuest am Mittwoch in München. "In Deutschland hängen 1,5 Millionen Arbeitsplätze vom US-Geschäft ab, die USA sind der wichtigste Handelspartner." weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

Mehr dazu von dgap.de: STADA Arzneimittel AG, DE0007251803 . STADA Arzneimittel AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. weiterlesen ...

volksfreund.de schreibt weiter: Nach der Wahl von Donald Trump: Kurs des neuen US-Präsidenten unklar Katerstimmung in Deutschland weiterlesen ...





























Dazu meldet wz-newsline.de weiter: Trump: Schock und Glückwünsche weiterlesen ...

Dazu rumas.de: STADA-Aktie: Kaufen! Spekulationen über Zerschlagung oder Übernahme sichern Aktienkurs nach unten ab - Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de berichtet: STADA-Aktie: Mittelfristziele bestätigt - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de weiter: STADA-Aktie: HV endet mit Teilerfolgen für STADA und AOC - Kursziel erhöht - Aktienanalyse weiterlesen ...

Mitteilung von rumas.de: STADA-Aktie: Hauptversammlung - AOC setzt sich teilweise durch - Aktienanalyse weiterlesen ...