"FRANKFURT - Der Euro hat sich am Donnerstag knapp über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten "

Zulauf erhielt am Donnerstagmorgen der japanische Yen. Auslöser waren schwache Außenhandelszahlen aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft China. Japans Währung gilt als sicherer Anlagehafen, der von negativen Nachrichten meistens profitiert. Belastet wurde dagegen der australische Dollar, weil China einer der wichtigsten Handelspartner Australiens ist.





























DEUTSCHLAND: - ABWÄRTS - Sorgen über den Zustand der chinesischen Wirtschaft dürften am Donnerstag dem Dax einen schwächeren Start bescheren . dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Exporteinbruch in China belastet. Der weiterlesen ...

Mehr dazu von aktiencheck.de: The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13 10 2016 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13 10 2016 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000LBB5RF3 DEKABANK DGZ IHS 763 STZ BD00 BON EUR N CA XFRA US02687QBC15 AMER INTL GRP 2016 MTN BD00 BON USD N CA XFRA DE000NLB68J1 NORDLB KOMBIANL . XFRA FRA:Deletion of Instruments from XETRA - 13.10.2016-001. weiterlesen ...

yahoo.com berichtet: Nach dem Abbruch der Gespräche über eine Waffenruhe in Syrien wollen Russland und die USA ihre direkten Gespräche wieder aufnehmen: Moskau und Washington teilten am Mittwoch mit, es werde am Samstag ein internationales Treffen zum Syrien-Konflikt in Lausanne unter Beteiligung des russischen Außenministers Sergej Lawrow und seines US-Kollegen John Kerry geben . Russland und USA kündigen neue Gespräche zu Syrien-Konflikt an. Russlands Präsident Wladimir Putin warf Frankreich derweil vor, die Beziehungen "vergiften" zu wollen. weiterlesen ...

Mitteilung von dpa.de: WASHINGTON - Pause für Ronald McDonald: Die Fast-Food-Kette McDonalds zieht ihr Maskottchen wegen einer Clownhysterie in den USA für einige Zeit weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück . McDonalds zieht Maskottchen wegen Clownhysterie vorübergehend zurück. "McDonalds und seine Franchise-Restaurants sind sich der aktuellen Stimmung um Clown-Sichtungen bewusst", teilte Unternehmenssprecherin Terri Hickey auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In Deutschland soll Ronald McDonald aber weiterhin auftreten. weiterlesen ...

Mitteilung von spiegel.de: Die Lage am Donnerstag: Personalprobleme in der deutschen Spitzenpolitik weiterlesen ...

zdnet.de schreibt weiter: Microsoft HoloLens: Markteinführung startet in Europa weiterlesen ...

Meldung von morgenpost.de: Offline-Geschäft: Amazon plant Supermärkte mit Drive-In wie bei McDonald's weiterlesen ...

Artikel von nw-news.de: Industrie testet bereits: Microsoft bringt Datenbrille HoloLens nach Europa weiterlesen ...

N24.de meldet: Eishockey -

DEB-Boss Reindl für WM zuversichtlich weiterlesen ...

Meldung von fool.de: Mittwochsbilanz: BASF erreicht nach Quartalszahlen Jahreshoch, Lufthansa im Aufwind, Stahlwerte gefragt weiterlesen ...