"FRANKFURT - Der Dax ist am Montag nach einem freundlichen Auftakt in Minus gerutscht "

Der Dax schwankt nun schon seit August zwischen rund 10 200 und gut 10 800 Punkten. Für einen Ausbruch fehlte zuletzt mehrfach die Kraft. Händler Huber sieht mit Blick auf die europäischen Aktienmärkte zwar weiterhin eine insgesamt positive Stimmung, allerdings brauche es schon mehr gute Nachrichten von der Konjunkturseite, um Investoren zum Zugreifen zu bewegen. Das gelte insbesondere angesichts des Verfassungsreferendums in Italien Anfang Dezember sowie der vermutlich baldigen Leitzinserhöhung in den USA.





Stadtlohn - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ist am Freitagmorgen bei 10 735 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen



Bereits vorbörslich habe er sein TH ausgebildet. DAX könnte versuchen, sich über 10.700 zu schieben. Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es dann in dynamischen Impulsen abwärts gegangen.

FRANKFURT - Die Richtungssuche am deutschen Aktienmarkt hat sich am Montagmorgen zunächst fortgesetzt. Frankfurt Eröffnung: Dax fehlt zu Wochenbeginn die Orientierung. Nach freundlichem Start hielt sich der Dax gegen Ende der ersten Handelsstunde nur knapp über Wasser. Mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 10 667,55 Punkte blieb der Leitindex weiterhin auf Abstand zur vielbeachteten Marke von 10 800 Punkten, an der er in der vergangenen Woche abermals gescheitert war. An der hohen Hürde beißt er sich bereits seit August die Zähne aus. Auch in der Vorwoche hatte er sich unter dem Strich kaum bewegt.

