"FRANKFURT - Der Dax hat am Mittwoch in einem lustlosen Handel weiter nachgegeben "

der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,32 Prozent auf 21 247,90 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es mit minus 1,35 Prozent auf 1781,54 Zähler noch deutlicher abwärts.

FED-PROTOKOLL STEHT AN

Frische Wirtschaftsdaten aus Europa konnten die Tristesse nicht verscheuchen: Die Industrieproduktion in der Eurozone war im August stärker gestiegen als erwartet.

Nun schauen die Anleger in die USA, wo am Abend mitteleuropäischer Zeit das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der Notenbank Fed veröffentlicht wird. Es sei derzeit aber nicht vorstellbar, dass Nachrichten der Fed die Börsen aus ihrer Lethargie reißen könnten, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Die Geldpolitik habe längst ihren Zauber verloren.

LUFTHANSA ERNEUT BESTER DAX-WERT

An der Dax-Spitze knüpften die Lufthansa-Papiere mit plus 4,29 Prozent an ihren kräftigen Kursgewinn vom Vortag an. Die Fluggesellschaft hatte die Anleger zuletzt mit guten Verkehrszahlen erfreut. Nun sehen auch erste Analysten die Aktien positiver: So strichen die Experten von Kepler Cheuvreux ihre Verkaufsempfehlung.

Mit der beginnenden Berichtssaison tröpfeln hierzulande auch die ersten Unternehmensergebnisse ein: Überraschend gute Quartalszahlen hatten die Papiere des Chemiekonzerns BASF am Vormittag bei knapp 80 Euro noch auf den höchsten Stand des Jahres gehievt. Am Ende des Tages gaben sie ihren Kursgewinn wieder ab und kosteten mit 78,33 Euro soviel wie zum Vortagesschluss.

STIMMUNG IM TECH-SEKTOR ANGESCHLAGEN

Die Anteile des Chipherstellers Infineon verloren im unteren Dax-Feld 1,42 Prozent, die Titel des Softwarekonzerns SAP büßten 1,58 Prozent ein. Im TecDax rutschten die Papiere von Adva Optical um 4,82 Prozent ab. Die Stimmung im Technologiesektor wurde von einem Gewinneinbruch beim schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson deutlich getrübt.

Für die zuletzt stark gelaufenen Aktien des TecDax-Neulings S&T ging es am Index-Ende sogar um 11,29 Prozent in die Tiefe. Der IT-Spezialist will sich für künftige Wachstumschancen beim Minicomputerhersteller Kontron einkaufen. Die Mittel dafür will S&T über eine Kapitalerhöhung einsammeln. Dies habe die Titel belastet, hieß es am Markt.

EUROPAWEIT WEITERE VERLUSTE

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,42 Prozent auf 3008,03 Punkte. Nach unten ging es auch für den Pariser Cac 40 und den Londoner FTSE 100 . Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsschluss unverändert.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,10 Prozent auf minus 0,11 Prozent. Der Rentenindex Rex stagnierte bei 143,35 Punkten. Der Bund-Future verlor 0,26 Prozent auf 163,27 Punkte. Der Eurokurs sank in Richtung 1,10 US-Dollar und kostete zuletzt 1,1013 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Nachmittag den Referenzkurs auf 1,1020 (Dienstag: 1,1079) US-Dollar festgesetzt. Damit hatte der Dollar 0,9074 (0,9026) Euro gekostet./ajx/he

Von Achim Jüngling, dpa-AFX





























Dazu schreibt wallstreet-online.de: Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Die chinesische Volkswirtschaft befindet sich in einem

historischen Umbruch: Der Paradigmenwechsel der Regierung, die

Wirtschaft des Landes künftig verstärkt auf den Binnenkonsum

auszurichten, bietet deutschen Exporteuren interessante Absatzchancen

im Reich der Mitte . 10 Tipps für erfolgreiche Exportgeschäfte nach China. Damit sie diese optimal nutzen können, hat

Atradius weiterlesen ...

presseportal.de meldet: Köln, Deutschland - Die chinesische Volkswirtschaft befindet sich in einem historischen Umbruch: Der Paradigmenwechsel der Regierung, die Wirtschaft des Landes künftig verstärkt auf den Binnenkonsum auszurichten, bietet deutschen Exporteuren interessante Absatzchancen im Reich der Mitte . 10 Tipps für erfolgreiche Exportgeschäfte nach China. Damit sie diese optimal weiterlesen ...

fondscheck.de schreibt weiter: Frankfurt (www fondscheck de) - Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hält auch in den nächsten Jahren an, prognostizieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute . DWS Deutschland-Fonds: Aufwärtstrend deutscher Wirtschaft wird anhalten - Fondsanalyse. Deutschlands Unternehmen dürften in diesem Umfeld weiterhin gute Chancen auf steigende Gewinne haben. Mit dem vielfach ausgezeichneten Aktienfonds DWS Deutschland (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) können Anleger breit gestreut in deutsche Aktien investieren. weiterlesen ...

Dazu berichtet aktiencheck.de: FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------



DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Der Dax wird am Mittwoch mit moderaten Gewinnen erwartet . dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Richtungssuche geht weiter. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,23 Prozent höher auf 10 601 Punkte. weiterlesen ...

Dazu wiwo.de: Börsen New York : US-Anleger warten auf die Fed-Protokolle weiterlesen ...

Dazu schreibt nw-news.de: Börse in Frankfurt: Dax bleibt wenig bewegt weiterlesen ...

Mitteilung von aktien-meldungen.de: IRW-News: Mineral Hill Industries Ltd.: Mineral Hill Industries Ltd. - Update: Tremmel Bank aus Deutschland fungiert als Market- Maker, Berater und Sponsor auf dem Frankfurter Aktienmarkt und dessen Handelsplattform Xetra weiterlesen ...

Meldung von rohstoff-welt.de: Mineral Hill Industries Ltd. - Update: Tremmel Bank fungiert als Market-Maker, Berater und Sponsor weiterlesen ...

ariva.de schreibt dazu: Sven Weisenhaus, Stockstreet GmbH: Berichtssaison: Welche Gewinnerwartung ist eingepreist? weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von ariva.de: Frankfurt Eröffnung: Dax kommt nicht vom Fleck weiterlesen ...