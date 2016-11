"FRANKFURT - Der Chipkonzern Infineon hat am Mittwoch mit seinen Geschäftszahlen und dem Ausblick für gemischte ..."

Für den bisherigen Jahresverlauf bedeutet das aber immer noch ein Kursplus von mehr als 20 Prozent und damit einen der Spitzenplätze im deutschen Leitindex Dax. Für Rückenwind hatte dabei auch die Fantasie einer Branchenkonsolidierung gesorgt. So war etwa im Herbst bekannt geworden, dass Qualcomm den niederländischen Chipherstellers NXP kaufen will.

ANLEGER MACHEN KASSE

Für den Analysten Harald Schnitzer von der DZ kommt es denn auch nicht überraschend, dass einige Anleger erst einmal Kasse machen. So hätten die Resultate für das abgelaufene Quartal und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2016/17 leicht unter den Erwartungen gelegen.

Infineon rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatzplus von rund 6 Prozent, was etwa 6,86 Milliarden Euro Erlös wären. Zudem will das Unternehmen etwas profitabler werden. Die operative Marge peilt der Vorstand um Reinhard Ploss bei rund 16 Prozent an, im Vorjahr waren es 15,2 Prozent.

ANALYST: MARKTERWARTUNGEN KÖNNTEN SINKEN

Vor diesem Hintergrund könnten die Markterwartungen etwas fallen, schrieb Analyst Thomas Becker von der Commerzbank in einer ersten Reaktion. Das Unternehmen sei schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet. Allerdings sei das angehobene längerfristige operative Gewinnmargenziel eine positive Überraschung. So wird die langfristige Gewinnmarge mit 17 Prozent deutlich höher angepeilt als bisher mit 15 Prozent. Zukäufe und die bessere Auslastung von Fabriken sollen sich auszahlen. Außerdem gebe der schwächere Euro Rückenwind, hieß es vom Unternehmen.

Analyst Francois Meunier von der US-Bank Morgan Stanley hält derweil weitere Enttäuschungen für möglich. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr impliziere ein deutlich anziehendes Wachstum im zweiten Halbjahr, was Risiken mit sich bringe.

Artikel von dgap.de: Infineon Technologies AG, DE0006231004 . Infineon Technologies AG: INFINEON HEBT NACH ERFOLGREICHEM GESCHÄFTSJAHR DAS SEGMENTERGEBNIS-MARGEN-ZIEL AUF 17 PROZENT ÜBER DEN ZYKLUS AN. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: Infineon Technologies AG: INFINEON HEBT NACH ERFOLGREICHEM GESCHÄFTSJAHR DAS SEGMENTERGEBNIS-MARGEN-ZIEL AUF 17 PROZENT ÜBER DEN ZYKLUS AN . Infineon Technologies AG: INFINEON HEBT NACH ERFOLGREICHEM GESCHÄFTSJAHR DAS SEGMENTERGEBNIS-MARGEN-ZIEL AUF 17 PROZENT ÜBER DEN ZYKLUS AN. weiterlesen ...

Dazu meldet aktiencheck.de weiter: New York - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Francois Meunier von Morgan Stanley : Francois Meunier, Analyst von Morgan Stanley, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal weiterhin zum Verkauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) . Infineon-Aktie: Solider Kursanstieg trotz sinkender Konsensschätzungen - Morgan Stanley rät zum Verkauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt dazu weiter: Kulmbach - Infineon-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär": Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiterherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe . Infineon-Aktie: 16,45-Euro-Marke im Visier - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu berichtet politikexpress.de: LeaseWeb-Umfrage: Standards wichtig für Sicherheit weiterlesen ...

Nachricht von n-tv.de: Trump als Risiko für Deutschland: IW-Forscher sagen Mini-Wachstum voraus weiterlesen ...

Dazu berichtet wzonline.de: Deutsche Wirtschaft wächst 2017 weniger stark als 2016 weiterlesen ...

ariva.de meldet dazu: Ad hoc: Telefónica Deutschland Holding AG: CEO Thorsten Dirks scheidet in 2017 aus dem Vorstand der Telefónica Deutschland aus weiterlesen ...

Weitere Nachricht von boerse-online.de: Telefónica Deutschland Holding AG: CEO Thorsten Dirks scheidet in 2017 aus dem Vorstand der Telefónica Deutschland aus weiterlesen ...

Dazu schreibt politikexpress.de: Märkte funktionieren ohne Staat weiterlesen ...