Die im Jahr 2014 ausgegebenen, besonders riskante Schuldscheine (Coco-Bonds), mit der die Bank damals ihre Kapitaldecke gestärkt hatte, sackten deutlich ab. So fielen die mit nominal 6 Prozent verzinsten Papiere der Euro-Tranche um bis zu 7 Prozent. Zeitweise lagen sie unter 70 Euro und damit noch tiefer als Anfang Februar, als die Sorgen um die Deutsche Bank erstmals überdeutlich am Finanzmarkt zu spüren waren. Zwischenzeitlich hatten sich die Papiere wieder fast auf 90 Euro erholt.

Inzwischen ist das Vertrauen der Investoren, dass die Bank diese Papiere bedienen kann, also wieder deutlich gesunken. Die Banken dürfen diese Anleihen wegen ihrer besonderen Ausstattungsmerkmale dem Eigenkapital zurechnen - vor ein paar Jahren waren sie als wichtiges Instrument zur Stärkung der Kapitalbasis gepriesen worden. Für die Anleger bergen diese Cocos aber Risiken: Zum einen ist die Zinszahlung ähnlich wie eine Dividende auf Aktien nicht garantiert. Zum anderen können die Papiere für Anleger wertlos werden, wenn die Bank im Krisenfall unter bestimmte Kapitalquoten rutscht.

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: FRANKFURT - Das schwindende Vertrauen in die Deutsche Bank spiegelt sich nicht nur am Aktienmarkt wider . Investoren entziehen Deutscher Bank auch bei Anleihen Vertrauen - Coco und CDS. Parallel zum Absturz der Aktie, die am Freitag erstmals unter die Marke von 10 Euro gefallen war, stürzten die Kurse wichtiger Anleihen der Bank ab. Zugleich zogen die Preise für Kreditausfallversicherungen an, - sogenannte Credit Default Swaps (CDS). Investoren mussten für den möglichen Ausfall von nachrangigen Anleihen so viel zahlen wie noch nie. weiterlesen ...

Artikel von aktiencheck.de: Detmold - Deutsche Bank-Aktienanalyse der Aktienexperten vom "Frankfurter Tagesdienst": Die Aktienexperten vom "Frankfurter Tagesdienst" bleiben bei der Aktie des Frankfurter Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ohne Position . Deutsche Bank-Aktie: Bundesregierung dementiert Spekulationen über Rettungspläne! Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu berichtet wallstreet-online.de: In den vergangenen Tagen haben sich die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) und die Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) abgewechselt . Commerzbank: Leicht ist das nicht…. Mal stand das eine Institut im Anlegerfokus, mal das andere. Dabei hatten sie in der Regel nichts Gutes zu berichten. Am Donnerstag war wieder einmal die Commerzbank an der Reihe. Das war weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von aktiencheck.de: Frankfurt - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research: Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) . Deutsche Bank-Aktie: Verkauf von Abbey Life - Vertrauenskrise bleibt - Aktienanalyse. weiterlesen ...

ariva.de berichtet dazu: Robert Halver, Baader Bank AG: Halvers Markteinschätzung: Immer neue Krisen? weiterlesen ...

Dazu rumas.de weiter: Deutsche Bank-Aktie: Rotes Tuch für Anleger - Aktienanalyse weiterlesen ...

ariva.de schreibt dazu: Klaus Stopp, Baader Bank AG: Bonds der Deutschen Bank stürzen ab weiterlesen ...

rumas.de meldet dazu: Deutsche Bank-Aktie: CEO Cryan will ohne Staatshilfe und Kapitalerhöhung auskommen - Aktienanalyse weiterlesen ...

Artikel von heute.de: Deutsche Bank auf Schlingerkurs weiterlesen ...

Artikel von fool.de: Mittwochsbilanz: DAX startet mit Verlusten in die Woche, Lanxess hui – Banken pfui weiterlesen ...