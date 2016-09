"FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux warnt bei der Deutschen Bank angesichts der zuletzt regelmäßig ..."

Die negativen Meldungen ĂŒber das erste Vergleichsangebot der US-Regierung im Hypothekenstreit vor zwei Wochen sowie aktuell ĂŒber den Abzug von Investorengeldern lenkten von einer sachlichen Fundamental-Analyse des Instituts ab, fĂŒhrte der Experte aus. Da sieht es seiner EinschĂ€tzung nach gut aus. Die Deutsche Bank biete nach den RĂŒckschlĂ€gen in den vergangenen Jahren viel Potenzial.

So seien erstmals in der Geschichte der Bank die gesetzten Sparziele erreichbar, schrieb Gaulard. Zum einem sei das Management-Team um den seit Juli 2015 amtierenden Konzernchef John Cryan stĂ€rker motiviert, die Vorgaben zu erreichen, als die UnternehmensfĂŒhrung es in den Jahren zuvor gewesen sei. Zudem habe die Bank noch genĂŒgend andere Stellschrauben wie das Herunterfahren von nicht mehr zum KerngeschĂ€ft zĂ€hlenden Bereichen.

Er geht davon aus, dass es Cryan gelingen wird, das Ruder herumzureißen und den Gewinn bis 2018 wieder auf mehr als 3 Milliarden Euro zu steigern - und das bei sinkenden ErtrĂ€gen. Zu den StĂ€rken der Bank zĂ€hlten ein gutes Team an der Konzernspitze, eine ĂŒberzeugende Strategie sowie ein nach wie vor gutes Netz fĂŒr den Vertrieb von Finanzprodukten.

Problem bereite dagegen der Ruf, der wohl so schlecht wie noch nie sei. Zudem wĂŒrden die nach wie vor nicht gelösten Rechtsstreitigkeiten die Bank belasten. Hier liege aktuell auch das grĂ¶ĂŸte Risiko fĂŒr den Kurs, so Gaulard. Sollten die RĂŒckstellungen fĂŒr die Rechtsstreitigkeiten nicht ausreichen, mĂŒssten eventuell neue Aktien ausgegeben werden. Dies könnte auch notwendig sein, wenn die Postbank nicht losgeschlagen werden könne.

Bei der derzeit wie ein Damoklesschwert ĂŒber der Bank hĂ€ngenden Vergleichszahlung fĂŒr den Hypothekenpapier-Streit in den USA rechnet er weiter mit einer Summe von 5,5 Milliarden Euro. Vor zwei Wochen musste die Deutsche Bank nach einem Bericht im "Wall Street Journal" einrĂ€umen, dass die erste Forderung der US-Regierung bei 14 Milliarden Dollar (rund 12,5 Mrd Euro) liegt. Üblicherweise wird das aber noch deutlich nach unten gehandelt.

Sollte die Strafe in der von ihm geschĂ€tzten Höhe ausfallen, ist nach Berechnungen des Experten auch die Zahlung von Zinsen fĂŒr die vor zwei Jahren begebenen Nachranganleihen nicht in Gefahr. Die Kurse dieser sogenannten Coco-Bonds sind in den vergangenen Tagen wegen der Furcht vor einem Zinsausfall deutlich unter Druck geraten.

Eine deutliche Absage machte er in Richtung Spekulationen, die Bank stehe wegen des Rechtsstreits und der anderen Probleme vor ernsthaften existenziellen Problemen. Die Geschichte habe gezeigt, dass Banken vor allem immer dann in BedrÀngnis kÀmwn, wenn es Probleme bei der LiquiditÀt oder Refinanzierung gibt. Bei beiden habe die Bank gerade im Vergleich zu der Situation vor dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman im September 2008 deutliche Fortschritte gemacht.

Das Ă€ndere sich auch nicht, wenn einige große Investoren ihr Geld abzögen, wie es die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf ein internes Dokument berichtet hatte. Er verwies darauf, dass dem Bericht zufolge nur zehn von mehr als 200 großen Derivatekunden ĂŒberschĂŒssiges Geld bei der Deutschen Bank abgezogen hĂ€tten.

