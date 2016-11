"FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux sieht bei den RWE-Aktien Licht am Ende des Tunnels "

Becker führte in seiner Studie vom Dienstag die bilanziellen Effekte niedriger Pensionsrückstellungen, einer Kapitalerhöhung durch neue Innogy-Aktien und der Platzierung von Anteilen an dem Tochterunternehmen als Gegenpol zu den verbleibenden Gefahren durch den Nuklearausstieg an. Er geht zwar vorerst nicht davon aus, dass eine Dividende ausgeschüttet wird, hält es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass sich dies bald wieder ändern könnte.

Die Effekte der Kapitalerhöhung und der Aktienplatzierung dürften bedeutend sein für die Bilanz. Becker gab jedoch zu bedenken, dass sich beide Maßnahmen beim ersten getrennten Zwischenbericht der beiden Unternehmen für das dritte Quartal noch nicht ausgewirkt hätten, weil sie erst nach den ersten neun Monaten vollzogen worden seien.

Becker erhöhte das Kursziel in seiner Studie von 10 auf 12 Euro. Gemäß der neuen Einstufung mit "Hold" rechnet das Analysehaus auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einem absoluten Aufwärtspotenzial der Aktie von weniger als 10 Prozent./tih/ajx/ag

Analysierendes Institut Kepler Cheuvreux.

