"FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen von 78 auf 83 Euro ..."

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Weitere Nachricht von aktiencheck.de: Paris - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thomas Swoboda von der Société Générale: Thomas Swoboda, Analyst der Société Générale, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 86 auf 91 Euro . Wacker Chemie-Aktie: Ergebnisvolatilität dürfte anhalten - Société Générale erhöht Kursziel - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Mehr dazu von aktiencheck.de: Sydney - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Gurpreet Gujral von Macquarie: Gurpreet Gujral, Analyst von Macquarie, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 80,30 auf 83 Euro . Wacker Chemie-Aktie: Gewinnziele für 2016 erreichbar - Macquarie erhöht Kursziel - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Mehr dazu von optionsscheinecheck.de: Gablitz (www optionsscheinecheck de) - Die Experten vom "HebelprodukteReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe Long-Hebelprodukte auf die Wacker Chemie-Aktie (ISIN DE000WCH8881/ WKN WCH888) vor . Lukrative Wacker Chemie-Calls: 159% Gewinn mit Chance auf mehr - Optionsscheineanalyse. weiterlesen ...

Nachricht von wallstreet-online.de: Wacker Chemie AG / Key word(s): Quarter Results Wacker Chemie AG: WACKER ENDS Q3 2016 WITH GOOD RESULTS 27 10 2016 / 07:14 The issuer is solely responsible for the content of this announcement --------------------------------------------------------------------------- - AT EUR1 35 BILLION, GROUP SALES FOR Q3 2016 DECLINE BY CLOSE TO 1 PERCENT . Wacker Chemie AG: WACKER ENDS Q3 2016 WITH GOOD RESULTS. weiterlesen ...

Artikel von rumas.de: Wacker Chemie-Aktie: Attraktives Aufwärtspotenzial - DZ BANK bestätigt Kaufempfehlung! Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de meldet dazu: Wacker Chemie-Aktie: Gutes zweites Geschäftshalbjahr erwartet - DZ BANK rät weiter zum Kauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de meldet: Wacker Chemie-Aktie: Erhöhung der Ausschüttungsquote ist zu begrüßen! DZ BANK rät zum Kauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu meldet rumas.de weiter: Wacker Chemie-Aktie: Zusagen für höhere Ausschüttungsquote - Berenberg rät weiter zum Kauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rumas.de: Wacker Chemie-Aktie: Leerverkäufer Millennium International Management zieht sich weiter zurück - Aktiennews weiterlesen ...

Dazu meldet rumas.de: Wacker Chemie-Aktie: Bewertung spiegelt Potenzial bei Barmittelgenerierung nicht ausreichend wider - Aktienanalyse weiterlesen ...