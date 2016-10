"FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf ..."

ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux senkt Airbus auf 'Hold' und Ziel auf 54 EuroFRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 54 Euro gesenkt. Nach Jahren des Wachstums deute sich ein Abwärtstrend im Luftfahrtsektor an, schrieben die Analysten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Mittelfristig seien sie nun skeptischer für Airbus gestimmt, da wegen seiner hohen Abhängigkeit von der Lage der Fluggesellschaften gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten für den Flugzeugbauer eine besonders große Rolle spielten. Negativ hinzu kämen hausgemachte Probleme etwa beim Anlauf der A320 Neo, die den Ausblick für den Konzern bis 2017 verdüsterten.