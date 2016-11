"FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für SMA Solar nach Zahlen von 22 auf 20 Euro ..."

Bild: © SMA Solar Technology AG

ANALYSE-FLASH: Independent senkt Ziel für SMA Solar auf 20 Euro - 'Verkaufen'FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für SMA Solar nach Zahlen von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das dritte Quartal des Solartechnikherstellers habe seine Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Dienstag. Abgeleitet am jüngst gesenkten Ausblick rechnet der Experte nun aber mit einem schwachen Schlussquartal. Unsicherheiten sieht er auch wegen des Wahlsiegs von Donald Trump, weil SMA in den USA gut 40 Prozent seines Umsatzes erwirtschafte.