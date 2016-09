"FRANKFURT/BERLIN - Der Niedergang der Fluggesellschaft Air Berlin löst ein Flugzeug-Wechselspiel aus "

Easyjet

(aktuell 357 Jets) und(256) die klare Nummer drei in Europa.

ETIHAD: Für die arabische Fluglinie ist Air Berlin bisher ein Fass ohne Boden. Seit die Araber Anfang 2012 als Großaktionär und Kooperationspartner bei den Berlinern eingestiegen sind, haben sie schon mehr als eine Milliarde Euro zugeschossen. Mehrere Sanierungsprogramme konnten nicht verhindern, dass Air Berlin immer mehr Geld verschlang, ohne welches zu verdienen. Nur Geldspritzen vom Persischen Golf hielten die Gesellschaft in der Luft. Durch die Deals mit Lufthansa und Tuifly kann Etihad zumindest einen Teil des Lochs stopfen - und Etihad-Chef James Hogan hätte in der Heimat weniger Erklärungsbedarf. Die verbleibende Air Berlin mit rund 70 Flugzeugen dürfte weiterhin die gewünschte Rolle als Zubringer für Etihads Langstrecken-Drehkreuz Abu Dhabi spielen.

TUI: Für die Mitte 2007 aus dem Billigflieger HLX und Hapagfly entstandene Tuifly könnte die Aufteilung von Air Berlin eine Neuordnung ihrer fliegerischen Aktivitäten bedeuten. Tuifly als Saison-Airline bietet bislang ohne Drehkreuze vor allem Direktflüge zu den angebotenen Urlaubs-Destinationen an. Der Tui-Mutterkonzern aus Hannover hat heute schon das Problem, in der Hauptsaison zu wenige und in der Nebensaison zuviel Flugzeuge zu haben. Die langfristig an Air Berlin samt Besatzung vercharterten 14 Boeing -737-Jets müssten nach den bisherigen Spekulationen künftig wieder in Eigenregie profitabel in die Luft gebracht werden. Dazu kämen dann noch 17 Jets der Air-Berlin-Tochter Niki, so dass auch eine komplette Ausgliederung der Flugsparte möglich scheint.

DIE PASSAGIERE: Weniger Auswahl, höhere Preise - das ist die Gleichung, die der Wettbewerbsexperte Justus Haucap für den Lufthansa-Air-Berlin-Deal aufmacht. "Die Erfahrung zeigt: Wenn man auf einer Strecke die Reduktion von zwei auf einen Anbieter hat, muss man schon sehr gutgläubig sein, wenn man denkt, dass die Preise dort nicht steigen." Konkurrenten wie Ryanair und Easyjet bräuchten Zeit, um auf den Strecken nachzuziehen. "10 bis 20 Prozent höhere Preise halte ich für realistisch. Das würde vor allem Vielflieger und Geschäftsreisende treffen." Der Experte geht davon aus, dass das Geschäft ein Fall für das Bundeskartellamt wird, das dann möglicherweise wieder für mehr Wettbewerb auf den Strecken sorgt. "In anderen Fusionsverfahren gab es beispielsweise die Auflage, einzelne Slots (Start- und Landerechte) für die Konkurrenz freizugeben."

DIE BESCHÄFTIGTEN: Nach Medienberichten soll nach dem Schnitt als erstes in Verwaltung der Air Berlin massiv gespart werden. Das fliegende Personal müsste zunächst keine Entlassungen fürchten, da die geplanten Flüge unter der Eurowings-Flagge ja weiter absolviert würden. Bei allen beteiligten Airlines machen sich die Gewerkschaften dennoch Sorgen um das bisherige Lohn-Niveau und die Sicherheit der Arbeitsplätze. Das gilt insbesondere bei einer durchaus möglichen Neugründung eines Europa-Ferienfliegers auf der österreichischen Niki-Lizenz. Für diesen Fall haben die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo bereits heftigen Widerstand angekündigt.

## Berichtigung

- Im zweiten Absatz wurde die Zahl der Easyjet-Maschinen berichtigt:

256 (statt: 265).





























dpa.de schreibt weiter: MÜNCHEN - Vor den Protestaktionen gegen die europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommen hat die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft dem DGB vorgeworfen, "mit Halbwahrheiten und Falschinformationen zu TTIP und CETA die Ängste der Bürger zu schüren" . Bayerische Wirtschaft wirft DGB Stimmungsmache gegen TTIP vor. Weder Umwelt- noch Sozialstandards seien Gegenstand der Verhandlungen mit den USA und Kanada. Arbeitnehmerrechte in Deutschland könnten dadurch nicht eingeschränkt werden, sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Mittwoch in München. weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: Berlin - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen an der Spitze. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter 2015 bei knapp 18 Prozent der Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. Bei staatlichen Investitionen schneide Deutschland dagegen seit «geraumer Zeit» schwächer ab, hieß es weiter. weiterlesen ...

Mitteilung von dpa.de: BERLIN - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen spitze. Das geht aus einem am Mittwoch bekanntgewordenen Bericht des Bundesfinanzministeriums zu Investitionen in Deutschland hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter im vergangenen Jahr bei knapp 18 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland unter vier Ländern auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: BERLIN - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Ministeriumsbericht: Deutschland bei privaten Investitionen spitze. Das geht aus einem am Mittwoch bekanntgewordenen Bericht des Bundesfinanzministeriums zu Investitionen in Deutschland hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter im vergangenen Jahr bei knapp 18 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland unter vier Ländern auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. weiterlesen ...

Dazu schreibt zdnet.de weiter: Kommentar zu Amazon führt Zwei-Faktor-Authentifizierung ein von Emma weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de weiter: Boeing-Aktie: Aktienkurs kann abheben! - Aktienanalyse weiterlesen ...

heute.de berichtet dazu: Was hat der eine, was der andere nicht hat? weiterlesen ...

tvdigital.de meldet dazu: Sky erwirbt Sony-Pictures-Filmpaket weiterlesen ...

Artikel von merkur.de: Geheime Menüs durch Codewörter bei Starbucks und McDonald's weiterlesen ...

Dazu augsburger-allgemeine.de weiter: Außenhandel: USA wichtigster Handelspartner für deutsche Wirtschaft weiterlesen ...