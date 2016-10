"FRANKFURT - Anzeichen einer Belebung der Eurozonen-Wirtschaft haben den Dax am Montag auf den höchsten Stand des ..."

zog ebenfalls um fast 1 Prozent an.

Der Dax war seit dem Sommer unter dem Strich richtungslos in einer Spanne zwischen rund 10 200 Punkten und etwa 10 800 Punkten gependelt. Über dieser Hürde würde auch mittelfristig wieder "Licht am Ende des Tunnels" herrschen, schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner und Reuschel in einem Marktkommentar. Sollte der Dax nachhaltig ausbrechen, könnte ein Anstieg bis auf über 11 400 Zähler durchaus realistisch werden.

AKTIEN EUROPAWEIT GEFRAGT - WIRTSCHAFTLICHE BELEBUNG

Der Index der mittelgroßen Werte MDax gewann zum Wochenstart 0,65 Prozent auf 21 480,18 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,19 Prozent auf 1779,24 Punkte fiel. Hier belasteten Kurseinbrüche bei Aixtron und SMA Solar .

Im Euroraum hellte sich die Unternehmensstimmung im Oktober deutlich stärker auf als erwartet. Die Daten zeigten, dass die Konjunktur nach einer kurzen Schwächephase wieder besser in Tritt gekommen sei, schrieb Analyst Stefan Kipar von der BayernLB in einem Kommentar. Insbesondere in Deutschland hätten sich die Vorzeichen für eine Fortsetzung des Aufschwungs im Herbst verbessert.

AIXTRON UND SMA SOLAR BRECHEN EIN

Auf der Unternehmensseite erhielt die Hoffnung vieler Aixtron-Aktionäre auf eine Übernahme durch einen chinesischen Investor einen Dämpfer: Das Bundeswirtschaftsministerium widerrief eine Unbedenklichkeitsbescheinigung und kündigte eine Wiederaufnahme des Prüfverfahrens an. Der Kurs des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie knickte um rund 10 Prozent ein.

Schlechte Nachrichten gab es auch für die Aktionäre von Solarworld und des Solartechnikherstellers SMA . Beide Unternehmen Blicken nun vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. Der Solarworld-Kurs sackte um 7 Prozent ab und SMA Solar brach um 11 Prozent ein.

Fraport UND CANCOM STEIGEN NACH ANALYSTENEMPFEHLUNGEN

Ansonsten lieferten Analystenkommentare Impulse: Steigende Zuversicht einiger Experten für die Bankenbranche half den Papieren von Commerzbank und Deutscher Bank mit rund 2,5 Prozent Plus in die Spitzengruppe im Dax.

Die Papiere des Flughafenbetreibers Fraport profitierten mit einem Aufschlag von mehr als 3 Prozent von einer Kaufempfehlung der US-Investmentbank Merrill Lynch.

Zu den Anteilsscheinen des IT-Dienstleisters Cancom äußerten sich die Experten der Baader Bank positiv. Der Kurs stieg um mehr als 4 Prozent.





aktiencheck.de: Über dem Westen liegt ein dichtes Regenband, am Wochenende steht die

Winterzeit an und die Börsen schalten auf Jahresendrally . Deutsche Bank , Thyssen, Commerzbank im Rally-Modus. Der DAX

markiert ein neues Jahreshoch bei 10.820 Punkten. An der Spitze

stehen die Aktien der Deutschen Bank, Commerzbank und Thyssen mit

Aufschlägen von rund zwei Prozent. weiterlesen ...

Meldung von aktiencheck.de: Mit etwa 20 Mio Aktien im Markt und einer Unternehmensbewertung von €5 Mio . Bravura Ventures kooperiert mit Golden Predator und übernimmt das hochgradige Goldprojekt Grew Creek. EUR verkündete Bravura Ventures Corp. heute eine Zusammenarbeit mit der angesehenen Goldgesellschaft Golden Predator Mining Corp. Bravura akquiriert laut heutiger Pressemitteilung bis zu 90% vom hochgradigen Goldprojekt Grew Creek im weltbekannten Watson Lake Minendistrikt im Südosten vom Yukon in Kanada. weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt dazu: in der

abgelaufenen Woche konnte der DAX® rund ein Prozent

zulegen und entwickelte sich damit erneut besser als MDAX®

und TecDAX® und schob sich

wieder an die Obergrenze des längerfristigen

Seitwärtstrends . DAX dümpelt weiter. Apple, Deutsche Bank und ifo im Fokus. Im Standardwerteindex stachen die Aktien

von Deutsche Lufthansa (Prognoseerhöhung

für das Gesamtjahr) und die beiden

Bank Commerzbank und Deutsche Bank weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI - An Asiens Börsen hat die neue Woche unter guten Vorzeichen begonnen . Aktien Asien: Überwiegend Gewinne zu Wochenbeginn - Daten aus Japan stützen. Bis auf den australischen Markt lagen alle bedeutenden Handelsplätze der Region im späten Montagshandel im Plus. Der japanlastige Sammelindex Stoxx 600 Asia/Pacific legte nach positiv aufgenommen Konjunkturdaten zuletzt um 0,14 Prozent auf 172,37 Punkte zu. weiterlesen ...

finanztreff.de schreibt dazu: MÄRKTE EUROPA/Börsen können ihre Gewinne verteidigen weiterlesen ...





























Mehr dazu von finanztreff.de: Aktien Asien: Überwiegend Gewinne zu Wochenbeginn - Daten aus Japan stützen weiterlesen ...

Dazu meldet wolfsburgerblatt.de: eyes + more eröffnet neuen Store in Wolfsburg weiterlesen ...

finanztreff.de meldet: DIHK-Präsident Schweitzer warnt vor Abschottung weiterlesen ...

finanztreff.de weiter: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Hoffen auf den Befreiungsschlag weiterlesen ...

nwzonline.de schreibt dazu weiter: Lust auf Grusel Halloweenartikel lassen Kassen klingeln weiterlesen ...