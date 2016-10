"FRANKFURT - Analysten und Investoren haben die vorläufigen Zahlen des Chemieriesen BASF am Mittwoch mit Begeisterung ..."

Die Ludwigshafener hatten am Vorabend nachbörslich vorläufige Eckdaten zum dritten Quartal präsentiert. Dabei musste BASF zwar einen kräftigen Umsatz- und Gewinneinbruch verkraften - Grund war aber der Verkauf der Erdgashandelsaktivitäten. Analysten hatten allerdings mit einem deutlicheren Ergebnis-Rückgang gerechnet und äußerten sich nun entsprechend positiv.

MACQUARIE HEBT KURSZIEL

So hob etwa Analyst Cooley May von der australischen Investmentbank Macquarie sein Kursziel für die Aktie auf 90 Euro an und bestätigte seine Kaufempfehlung, da BASF seine Erwartungen übertroffen habe.

Auch Analyst Andrew Stott von der Schweizer Großbank UBS war voll des Lobes: Die Erholung des Chemiekonzerns habe offensichtlich bereits begonnen, schrieb er in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das operative Ergebnis habe den Konsens um 15 Prozent übertroffen. Er bleibe daher zuversichtlich, dass es weiter bergauf gehe. Vor allem bei den Marktschätzungen für 2016 sieht er nun deutlichen Anpassungsbedarf.

DEUTSCHE BANK SIEHT HINWEIS AUF GUTE BERICHTSSAISON

Branchenexperte Tim Jones von der Deutschen Bank hat hier schon recht konkrete Vorstellungen: Allein für 2016 dürften die Markterwartungen für das operative Ergebnis (Ebit) um mindestens 3 bis 4 Prozent steigen, so der Analyst. Zudem wertete er die guten BASF-Nachrichten als Hinweis auf eine wahrscheinlich starke Berichtssaison im Chemiesektor.

Noch mit Skepsis sieht dies dagegen Analyst Markus Mayer von der Baader Bank: Seiner Einschätzung nach hat die Branche in ihrem aktuellen Geschäftszyklus den Tiefpunkt noch nicht erreicht, weshalb Anleger die BASF-Quartalszahlen noch nicht als Kaufsignal sehen sollten, warnte er in einer aktuellen Studie.

EXPERTE: KEINE WEITEREN POSITIVEN KURSTREIBER IN SICHT

Auch Analyst Jit Hoong Chan vom Analysehaus S&P Global ließ sich von der allgemeinen Euphorie nicht anstecken: Angesichts der bestätigten BASF-Jahresziele sieht er vorerst kaum weitere positive Kurstreiber für die Aktien. Auch ein Händler warnte, dass die bisherigen Ziele nicht genug seien, um nach dem zuletzt guten Lauf der Papiere auf den BASF-Zug aufzusteigen.

Der Kurs der BASF-Anteilsscheine hatte 2015 ein Rekordhoch bei 97,22 Euro erreicht. Danach ging es monatelang abwärts. Sorgen etwa um Chinas Wirtschaft, den Brexit aber auch Probleme im Öl- und Gasgeschäft belasteten. Im Februar markierte die Aktie ein Zwischentief bei 56,01 Euro, seitdem ist sie aber Schritt für Schritt auf Erholungskurs.

aktiencheck.de schreibt dazu weiter: Ludwigshafen - BASF vorläufige Quartalszahlen Q3: Umsatz 14,0 Milliarden EUR (minus 19,6% gegenüber Vorjahresquartal) - Aktiennews BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) legt vorläufige Zahlen zum Geschäftsverlauf im 3 . BASF vorläufige Quartalszahlen Q3: Umsatz 14,0 Milliarden EUR (minus 19,6% gegenüber Vorjahresquartal) - Aktiennews. Quartal 2016 vor, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von wallstreet-online.de: Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) bewegt sich seit dem im Februar bei 56,01 EUR markierten Jahrestief in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend . Marktidee: BASF – an der Hürde – Technische Analyse vom 12. Oktober 2016. Im gestrigen Handel erreichte das Papier intraday den übergeordnet wichtigen Widerstand bei 79,20 EUR, der aus dem November-Hoch resultiert. Hier prallte die Notierung ab und es wurde im Kerzenchart ein weiterlesen ...

Dazu schreibt wallstreet-online.de: BASF SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis 11 10 2016 19:04 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich --------------------------------------------------------------------------- BASF: Ergebnis im 3 . BASF: Ergebnis im 3. Quartal 2016 über Analystenschätzungen. Quartal weiterlesen ...

Meldung von wallstreet-online.de: BASF SE / Key word(s): Quarter Results 11 10 2016 19:04 Disclosure of an inside information according to Article 17 MAR, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG The issuer is solely responsible for the content of this announcement --------------------------------------------------------------------------- BASF: Earnings in the third quarter . BASF: Earnings in the third quarter 2016 above analysts' estimates. weiterlesen ...

ariva.de meldet dazu: Ad hoc: BASF: Ergebnis im 3. Quartal 2016 über Analystenschätzungen weiterlesen ...

rumas.de meldet: BASF-Aktie: Günstig bewertete Dividendenperle - klarer Kauf! Aktienanalyse weiterlesen ...

Artikel von spiegel.de: Analyse: Deutschland - Tschechien: Wie Löws Plan gegen Tschechien aufging weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rumas.de: BASF-Aktie an DAX-Spitze! Aktienanalyse weiterlesen ...

wzonline.de schreibt: BDI warnt vor Abschottung weiterlesen ...

t-online.de: Deutsche Industrie hebt Wachstumsprognose weiterlesen ...