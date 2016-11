"FRANKFURT - Am deutschen Aktienmarkt ist wieder Vorsicht eingekehrt "

stand zuletzt ein Plus von 0,03 Prozent auf 20 469,44 Punkte zu Buche, und für den Technologiewerteindex TecDax ging es um 0,26 Prozent auf 1721,75 Punkte bergauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum gab leicht nach.

ANLEGER STOSSEN VERSORGERAKTIEN AB

Auf Unternehmensseite enttäuschte der Konsumgüterkonzern Henkel die Anleger mit seinen neuen mittelfristigen Wachstumszielen. Die Aktien büßten rund 1 Prozent ein.

Zu den größten Verlierern gehörten auch die RWE-Aktien . Nach dem kurzen Lichtblick, den am Vortag recht positive Analysteneinschätzungen gebracht hatten, knüpften sie mit 2 Prozent Minus an ihren jüngsten Abwärtstrend an. Anteile des Wettbewerbers Eon gaben ähnlich deutlich nach.

Gemieden wurden ebenfalls Infineon-Aktien nach vorsichtigen Aussagen des Managements zum Autosegment des Chipherstellers: Sie verloren mehr als 1 Prozent. Den Dax-Spitzenplatz mit 1,23 Prozent Kursplus sicherten sich indes Anteilsscheine des Gasespezialisten Linde .

ANLEGER MACHEN BEI ZOOPLUS KASSE

Zahlen von Nachzüglern der Berichtssaison gab es vor allem aus den hinteren Reihen: Der Online-Händler für Heimtierbedarf Zooplus etwa erfreute die Anleger mit einem laut Börsianern überraschend starken Vorsteuergewinn. Die Anleger machten nach den guten Nachrichten Kasse, so dass die Papiere zuletzt um rund 2,5 Prozent fielen./la/fbr

Von Lutz Alexander, dpa-AFX





Dazu dpa.de weiter: Saarbrücken - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor einer zu restriktiven Auslegung des Datenschutzes gewarnt . Merkel gegen zu restriktiven Datenschutz. «Das Prinzip der Datensparsamkeit, wie wir es vor vielen Jahren hatten, kann heute nicht die generelle Leitschnur sein für die Entwicklung neuer Produkte», sagte sie in Saarbrücken beim 10. Nationalen IT-Gipfel. Es gehe beim Datenschutz vielmehr um Leitplanken, um das Verhindern von Exzessen - aber es gehe auch um Freiräume, um neue Entwicklungen zu ermöglichen. Deutschland müsse sich jetzt auf das «Gigabitzeitalter» einrichten, also auf die Übertragung großer Datenmengen in Echtzeit. weiterlesen ...

dpa.de meldet: FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 17 November Ein neuer Lyxor-ETF trackt Rohstoffe ohne Agrarprodukte, drei ETFs sind an inflationsgebundene US-amerikanische und europäische Staatsanleihen gekoppelt . Börse Frankfurt-News: Rohstoffkorb ex-Agrar und inflationsgebundene Staatsanleihen. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: FRANKFURT - Henkel-Aktien sind am Donnerstag nach der Vorstellung von Wachstumszielen beim Broker Lang & Schwarz um mehr als 2 Prozent gefallen . AKTIEN-FLASH: Henkel fällt bei L&S - Händler: Wachstumsziele unter Erwartung. Der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie (EPS) werde bis 2020 vermutlich um 7 bis 9 Prozent zulegen, hieß es. Dies wäre etwas weniger als sich der Konsumgüterkonzern für dieses Jahr vorgenommen hat. Ein Händler verwies zudem darauf, dass am Markt mit 8 bis 10 Prozent gerechnet worden sei. Er wollte das aber nicht überbewerten. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: HANNOVER - Deutschland und Europa sollten nach Meinung Günther Oettingers, EU-Kommissar für Digitales, mehr für die Datensicherheit tun . EU-Kommissar Oettinger fordert digitales 'BGB' für Europa. "Wir brauchen ein digitales, europäisches BGB", forderte Oettinger in Anspielung auf das zentrale deutsche Regelwerk der Beziehungen zwischen Privatpersonen, das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Oettinger sprach am Mittwochabend auf dem Tag der niedersächsischen Wirtschaft der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) in Hannover. weiterlesen ...

