"FRANKFURT - Am deutschen Aktienmarkt haben Jobdaten aus den USA für Ernüchterung gesorgt "

büßte am Freitag 1,32 Prozent auf 21 275,37 Punkte ein. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,81 Prozent auf 1793,81 Zähler nach unten.

'DATEN WEDER FISCH NOCH FLEISCH'

Der US-amerikanische Arbeitsmarkt präsentierte sich im September durchwachsen. Der Stellenaufbau blieb hinter den Erwartungen zurück und die Arbeitslosigkeit stieg leicht an. Positive Signale kamen dagegen von der Lohnentwicklung, die etwas Fahrt aufnahm.

"Die Daten aus den USA sind weder Fisch noch Fleisch", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Ein Investmentexperte sagte, die Nachrichten vom Arbeitsmarkt hätten letztlich an den Erwartungen der Anleger hinsichtlich der Geldpolitik der US-Notenbank Fed nichts geändert.

INNOGY SCHLIESSEN AUF AUSGABEPREIS

Auf der Unternehmensseite stand der Börsengang der RWE-Ökostromtochter Innogy im Fokus. Die Papiere schlossen auf dem Ausgabepreis von 36 Euro, der allerdings am oberen Ende der angestrebten Spanne gelegen hatte. RWE-Aktien hingegen knickten am Dax-Ende um mehr als 7 Prozent ein. Händler begründeten das auch damit, dass große Investoren ihre Portfolios umschichteten und dabei RWE-Anteile teilweise durch Innogy-Papiere ersetzten.

Die Aktien des Konkurrenten Eon profitierten an der Index-Spitze mit einem Plus von 3,77 Prozent von einem Pressebericht über einen möglichen Einstieg des schwedischen Investors Cevian. Nach einem Tag Pause setzten zudem die Papiere der Deutschen Bank ihre Erholung fort. Der Finanzkonzern erwägt laut einem Pressebericht, zur Stärkung der Kapitalbasis seine Vermögensverwaltung an die Börse zu bringen. Die Papiere legten um rund 0,5 Prozent zu.

EUROSTOXX EBENFALLS IM MINUS

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,70 Prozent auf 3000,57 Punkte. Ähnlich deutlich im Minus schloss auch der Pariser CAC 40 . Dank Kursgewinnen im schwergewichtigen Rohstoffsektor jedoch legte der Londoner FTSE 100 zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial wiederum fiel zum europäischen Handelsschluss um rund ein halbes Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,18 Prozent auf minus 0,12 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,30 Prozent auf 143,39 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,14 Prozent auf 163,91 Punkte nach. Der Kurs des Euro stieg zuletzt etwas und notierte bei 1,1159 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1140 (Donnerstag: 1,1185) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8976 (0,8941) Euro./la/men

Von Lutz Alexander, dpa-AFX





























Dazu meldet dpa.de weiter: FRANKFURT - Der deutsche Aktienmarkt steht in der neuen Woche im Bann der beginnenden Berichtssaison in den USA . WOCHENAUSBLICK: Alcoa und die US-Wahl halten Dax-Anleger auf Trab. Im Hintergrund schwelt zudem die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik der Vereinigten Staaten. So bleibt auch nach dem jüngsten, durchwachsenen US-Arbeitsmarktbericht für September die Frage offen, wann die Notenbank den Leitzins ein weiteres Mal erhöht und so die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen ein Stück weit schmälert. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: PARIS - Frankreichs Premier minister Manuel Valls hat Deutschland aufgefordert, seinen finanziellen Spielraum stärker zur Ankurbelung der Wirtschaft zu nutzen . Pariser Premier Valls fordert von Berlin 'echte Wachstumspolitik'. "Ich denke, dass wir eine echte Wachstumspolitik führen müssen, () die sich nicht nur auf die Herausforderungen der Wettbewerbsfähigkeit beschränkt", sagte Valls am Freitag bei einer Konferenz in Paris. "Ich weiß, dass das eine schwere Meinungsverschiedenheit mit unserem großen deutschen Partner ist, das nehme ich auf mich." weiterlesen ...

Dazu schreibt wallstreet-online.de: FRANKFURT (dpa-AFX)





-------------------------------------------------------------------------------





AKTIEN





-------------------------------------------------------------------------------





DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Vor dem US-Arbeitsmarktbericht dürfte der Dax am Freitag etwas höher starten . dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinne vor US-Arbeitsmarkt erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex weiterlesen ...

Mitteilung von dpa.de: ESSEN - Der Börsengang seiner Ökostromtochter Innogy spült dem angeschlagenen Energiekonzern RWE die erhofften Milliarden in die Kassen . IPO/ROUNDUP: RWE-Tochter Innogy reizt Börsengang voll aus - Höchstpreis. Die Aktien kommen an diesem Freitag zum Maximalpreis von 36 Euro auf den Markt, wie RWE am Donnerstagabend mitteilte. Der Konzern wurde sämtliche angebotenen Aktien los, so dass sich der Bruttoemissionserlös inklusive Mehrzuteilungsoption auf rund fünf Milliarden Euro beläuft. Es ist damit der größte Börsengang in Deutschland seit dem Chiphersteller Infineon vor mehr als 16 Jahren. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von n-tv.de: Erst Pfund-Crash, dann Job Report: Dax bleibt nach US-Daten im Minus weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von finanztreff.de: MÄRKTE EUROPA/US-Arbeitsmarktdaten schaffen keine Klarheit weiterlesen ...

Dazu berichtet boerse-online.de: Wall Street: US-Börsen eröffnen nach Job-Daten wenig verändert weiterlesen ...

Dazu boerse-online.de weiter: RWE-Tochter Innogy mit verhaltenem Börsendebüt weiterlesen ...

ariva.de meldet: Aktien Frankfurt Eröffnung: Vorsicht vor US-Jobbericht - Börsengang von Innogy weiterlesen ...

Nachricht von fool.de: Das sind die 10 MDAX-Aktien mit der höchsten Dividendenrendite weiterlesen ...