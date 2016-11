"FRANKFURT - Am deutschen Aktienmarkt haben frische Unternehmenszahlen am Donnerstag wieder für etwas Auftrieb gesorgt "

Qiagen

der mittelgroßen Unternehmen legte am Donnerstag um 0,35 Prozent auf 20 778,55 Punkte zu. Angesichts eines Kurssprungs beim Biotech-Konzernzog der Technologiewerte-Index TecDax sogar um 1,05 Prozent auf 1703,40 Zähler an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,41 Prozent nach oben.

Das Marktgeschehen sei weiter von Unsicherheit geprägt, sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. Die Anleger warteten ab, wer in der kommenden Woche die US-Präsidentschaftswahlen gewinne. Zuletzt hatte Donald Trump im Umfragen Boden gut gemacht gegenüber Hillary Clinton - das hatte an den Vortagen die Börsen deutlich belastet, da Trumps Politik als unberechenbar gilt.

Beiersdorf UND VONOVIA ZIEHEN AN

Ansonsten sorgte hierzulande die Berichtssaison für teils deutliche Kursausschläge: So schnellten die Aktien von Beiersdorf um rund 3,5 Prozent nach oben. Der Nivea-Konzern ist nach Ablauf der ersten neun Monate optimistischer für das Gesamtjahr geworden.

Gute Nachrichten kamen auch von Vonovia : Deutschlands größter Immobilienkonzern hatte in den ersten neun Monaten dank seiner jüngsten Zukäufe deutlich mehr verdient. Die Papiere zogen um rund 3 Prozent an.

Adidas UNTER DRUCK

Für die Anteilsscheine von ProSiebenSat.1 hingegen ging es um 0,50 Prozent nach unten. Der Medienkonzern konnte den Umsatz im deutschen TV-Geschäft nur moderat erhöhen.

Die Aktionäre von Adidas mussten sogar ein Minus von mehr als 7 Prozent verkraften. Erwartungsgemäße Geschäftsresultate hatten die Anleger des Sportartikelherstellers zum Kasse machen verleitet, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn kräftig gestiegen war.

Im MDax hatten die Papiere von Rheinmetall mit plus 3,74 Prozent die Nase vorn. Gute Geschäfte mit Waffen und Munition verliehen dem Rüstungskonzern und Autozulieferer weiter Auftrieb.

KLÖCKNER & CO KNICKEN EIN

An der TecDax-Spitze zogen die Aktien des Gendiagnostik- und Biotech-Konzerns Qiagen nach der Vorlage von Geschäftszahlen um gut 9 Prozent an. Commerzbank -Analyst Daniel Wendorff lobte die weiter hervorragende Entwicklung.

Schlusslicht im SDax der gering kapitalisierten Werte waren die Anteilsscheine des Stahlhändlers Klöckner & Co mit einem Minus von rund 6 Prozent. Analyst Ingo Schachel von der Commerzbank sah die Gefahr, dass das abgelaufene dritte Quartal zunächst das letzte starke Quartal gewesen sein könnte./la/das

Von Lutz Alexander, dpa-AFX





