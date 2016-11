Tradegate

die Anleger: Der Umsatz habe die Erwartungen zwar etwas übertroffen, die Profitabilität sei indes hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sagten Börsianer. Diefielen beiimzum Xetra-Schluss um mehr als 2 Prozent.

VONOVIA UND BEIERSDORF ERFREUEN DIE ANLEGER

Für einen positiven Ausreißer sorgte hingegen unter anderem Vonovia . Deutschlands größter Immobilienkonzern hatte in den ersten neun Monaten dank seiner jüngsten Zukäufe deutlich mehr verdient. Das in der Branche viel beachtete operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO 1) habe die Prognosen etwas übertroffen, sagte ein Händler. Die Papiere rückten bei Tradegate um gut 1 Prozent vor.

Die Aktien des Konsumgüterproduzenten Beiersdorf reagierten bei Tradegate mit einem Plus von gut 2 Prozent auf die Anhebung der Ergebnisprognose. Für die Anteilsscheine des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 ging es nach der Vorlage der Geschäftszahlen um knapp 2 Prozent nach oben.

POSITIVE NACHRICHTEN AUS DER ZWEITEN REIHE

Aus der zweiten Reihe überraschte unter anderem Rheinmetall positiv. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer wird dank rund laufender Geschäfte mit Waffen und Munition etwas zuversichtlicher. Die Papiere stiegen bei Tradegate um gut 3 Prozent.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport rechnet dank hoher Sondereinnahmen aus Russland und den Philippinen in diesem Jahr mit einem dicken Gewinnsprung. Für die Anteilsscheine ging es um knapp 1 Prozent nach oben.

Der Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub schließlich steigerte zwar dank seiner Zukäufe die Erlöse kräftig, die Anleger hatten aber wohl etwas mehr erwartet. Die Papiere gaben vorbörslich leicht nach.





Meldung von dpa.de: FRANKFURT - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach zwei schwachen Tagen eine Stabilisierung an . Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dürfte sich zunächst stabilisieren - Zahlenflut. Der X-Dax als Indikator für den Dax signalisierte am Donnerstag rund eine Stunde vor dem Auftakt ein Minus von 0,07 Prozent auf 10 364 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnete sich am Morgen ebenfalls eine kaum veränderte Eröffnung ab. weiterlesen ...

Meldung von wallstreet-online.de: Den Anlegern dämmert, dass der nächste US-Präsident tatsächlich Donald Trump heißen könnte . DAX: Der Trump-Schock. Was die Börsianer davon halten, ist an den kräftigen Kursverlusten abzulesen -

sowohl beim DAX als auch bei anderen großen Indizes. Doch politische Börsen haben bekanntlich kurze Beine.





In der Schlussphase des Wahlkampfs kommt Hillary Clinton weiterlesen ...

Dazu wallstreet-online.de weiter: Stimmrechtsanteile (inkl eigene Aktien) gem § 21-26 WpHG





Hamburg (pta031/02 11 2016/22:07) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung nach §§ 21 ff WpHG





Stimmrechtsmitteilung





1 . PTA-PVR: Deutsche Cannabis AG: Veröffentlichung nach § 26 Abs. 1 WpHG. Angaben zum Emittenten

Deutsche Cannabis AG, Poppenbüttler Hauptstr. 3, 22399 Hamburg, Deutschland





2. Grund der Mitteilung

Erwerb/Veräußerung weiterlesen ...

aktiencheck.de meldet dazu: Acht Tage vor der US-Wahl bleibt das Rennen offen und genau diesen

Effekt wollten Börsianer nicht haben . Nordex , Deutsche Bank und Daimler – der unerwünschte Effekt…. Deshalb leidet alles am

Aktienmarkt, von Nordex über Deutsche Bank oder Daimler ohne, dass

es nennenswerte neue Nachrichten gäbe. Die Börsen schalten in eine

abwartende Haltung. weiterlesen ...

boerse-online.de schreibt dazu: Dax-Anleger bleiben im Vorfeld der US-Wahlen vorsichtig weiterlesen ...





























Nachricht von www.pnn.de: Zellenproduktion: Batterie-Dilemma reloaded weiterlesen ...

Dazu schreibt wzonline.de weiter: Dax verliert: Sorgen um US-Wahl und Fed-Unsicherheit weiterlesen ...

spiegel.de schreibt dazu: Sachverständigenrat: Wirtschaftsweise fordern mehr Reformeifer von der Bundesregierung weiterlesen ...

finanztreff.de: Aktien Frankfurt: Sorgen um US-Wahl und Fed-Unsicherheit belasten den Dax weiterlesen ...

Dazu heute.de weiter: Wirtschaftsweise für Reformen - Merkel widerspricht weiterlesen ...