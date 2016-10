FlexTrade Systems, Inc , ein weltweit führender Anbieter von anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Ordermanagementsystemen, gab heute bekannt, dass sein FlexTRADER EMS im zweiten Jahr in Folge die Kategorie „Best Front-Office Execution System“ bei den Financial News 2016 Awards for Excellence in Trading & Technology gewann

Die Jury entschied sich für FlexTRADER aufgrund seiner Bandbreite an Funktionen, wie etwa anlageklassenübergreifende Funktionen, breitere Anwenderbasis und Integration mit Plattformen von Drittparteien wie Bloomberg und Thomson Reuters. Mit in die Entscheidung einbezogen wurden auch die jüngsten Plattform-Integrationen und Partnerschaften wie beispielsweise:

Die Integration der Kommunikationssysteme von Symphony in FlexTRADER, dank derund Kunden Nachrichten auf sichere und konforme Weise direkt über den Trading-Blotter austauschen können. Die Partnerschaft von FlexTrade mit RSRCHXchange , ein in London angesiedelter institutioneller Forschungsmarktplatz, der kaufseitigen Maklern mit MiFID II konforme, ungebündelte Marktforschungsdaten über ihre Blotter bietet.

FlexTRADER ist ein anlageklassenübergreifendes Managementsystem für den Handel mit einzelnen Wertpapieren oder Portfolios von Aktien, Devisen, Aktienoptionen, Termingeschäften und festverzinslichen Anlagen. Das System bietet sofort einsetzbare anlageklassenübergreifende Handelsstrategien, die sich individuell anpassen lassen, globalen Zugang zu Broker-Algorithmen sowie die Möglichkeit, eigene Algorithmen zu entwickeln.

Über FlexTrade Systems, Inc.

FlexTrade Systems, Inc. wurde 1996 gegründet und hat sich mit der Einführung maklerneutraler Ausführungs- und Ordermanagementsysteme für Aktien, Devisen, Optionen, Termingeschäfte und festverzinsliche Anlagen als Branchenpionier etabliert. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien verfügt FlexTrade über einen weltweiten Kundenstamm, der mehr als 175 kauf- und verkaufsseitige Firmen umfasst, darunter zahlreiche der größten Investmentbanken, Hedgefonds, Vermögensverwalter, Rohstoffhandelsberater und institutionellen Broker. Weitere Informationen über FlexTrade Systems finden Sie unter www.flextrade.com oder folgen Sie den Nachrichten des Unternehmens auf Twitter unter www.twitter.com/flextrade oder LinkedIn unter http://www.linkedin.com/company/flextrade.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161018005585/de/





