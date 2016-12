FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Ordermanagementsystemen, gab heute bekannt, dass das FlexTRADER Execution Management System (EMS) des Unternehmens in der Kategorie „Beste Handels- und Ausführungstechnologie“ bei den HFM European Hedge Fund Technology Awards 2016 geehrt wurde

Das Produkt wurde unlängst wie bereits im Vorjahr von der Financial News zum Best Front-Office Execution System ausgerufen. FlexTRADER ist ein vollumfänglich anpassbares Execution Management System (EMS) mit vorgegebenen Handelsstrategien und Taktiken für Portofolio- und Einzelwertpapierhandel über alle Vermögenswertklassen hinweg, darunter Aktien, Devisen, Optionsrechte, Termingeschäfte und festverzinsliche Wertpapiere.

Über FlexTrade Systems, Inc.

FlexTrade Systems Inc. wurde 1996 gegründet und hat sich mit der Einführung maklerneutraler algorithmischer Handelsplattformen für Aktien, Devisen, Optionsrechte, Termingeschäfte und festverzinsliche Wertpapiere als Branchenpionier etabliert. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien verfügt FlexTrade über einen weltweiten Kundenstamm, der mehr als 175 kauf- und verkaufsseitige Firmen umfasst, darunter zahlreiche der größten Hedgefonds, Vermögensverwalter, Rohstoffhandelsberater, Investmentbanken und institutionellen Broker. Weitere Informationen über FlexTrade Systems finden Sie unter www.flextrade.com oder folgen Sie den Nachrichten des Unternehmens auf Twitter unter www.twitter.com/flextrade oder LinkedIn unter http://www.linkedin.com/company/flextrade.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

