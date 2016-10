"FLENSBURG - Der deutsche Automarkt hat im September weiter an Fahrt zugelegt "

Für deutsche Marken war der Monat laut den Angaben bei Pkw durchweg positiv. Die von der Affäre um manipulierte Abgastests durchgeschüttelte Marke Volkswagen steigerte die Neuzulassungen demnach um 1,7 Prozent und blieb Marktführer mit fast einem Fünftel der Neuzulassungen. Mercedes legte mit plus 26 Prozent einen starken Monat hin, BMW wuchs um neun Prozent. Audi-Zulassungen kletterten um drei Prozent, Porsche um 3,3 Prozent.





























die Ausweitung der Produktion hat sich für den Fahrzeughersteller Tesla im dritten Quartal bezahlt gemacht . Tesla: geht es mit diesen Quartalszahlen aufwärts?. Der Absatz konnte deutlich gesteigert werden. Am Wochenende teilte das Unternehmen von Elon Musk mit, dass insgesamt 24.500 Autos ausgeliefert worden seien. Damit liegt man ganze 70 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Stuart Pearson, Analyst von Exane BNP Paribas, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) . Volkswagen-Aktie: EPS-Prognose angehoben - Exane BNP Paribas rät zum Kauf und erhöht Kursziel - Aktienanalyse.

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft steuert trotz des lahmenden Welthandels und politischer Krisen auf einen weiteren Exportrekord zu . Deutsche Exporte trotz Abkühlung weiter auf Rekordkurs. Der Außenhandelsverband BGA rechnet für dieses Jahr bei den Ausfuhren mit einem leichten Plus von maximal zwei Prozent auf 1 220 Milliarden Euro. "Auf absehbare Zeit" kühlen sich die Außenhandelsaktivitäten aber weiter ab, wie BGA-Präsident Anton Börner am Dienstag in Berlin mitteilte. Im ersten Halbjahr 2016 seien die Ausfuhren lediglich um 1,4 Prozent und die Importe nach Deutschland sogar nur um 0,2 Prozent gestiegen.

Saarbrücken - Umstieg aufs Ökoauto Trotz Umweltbonus: Das Kaufinteresse der Autofahrer in Deutschland an Fahrzeugen mit Elektro- oder Hybridantrieb wächst bisher langsam . Zahl des Tages: 24 Prozent der Autofahrer in Deutschland würden ein Elektro- oder Hybridauto kaufen. Laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sind bis Anfang September erst knapp 3.000 Anträge für eine Kaufprämie eingegangen.(1)

Markenstudie: Apple bleibt an der Spitze, Mercedes in Top 10

