"FLENSBURG - Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) schult als Reaktion auf den Abgas-Skandal Mitarbeiter an zwei eigenen ..."

BERLIN - Die mittelständische Wirtschaft pocht auf mehr Forschungsfördergeld und warnt vor Nachteilen im internationalen Wettbewerb . Mittelstand pocht auf mehr Forschungsgeld. Das auf kleine und mittlere Firmen ausgerichtete Industrie-Forschungsnetzwerk AiF hält die bisher im Bundeshaushalt für 2017 geplanten Mittel für unzureichend. "Die Innovationsaktivitäten des Mittelstandes sind bereits rückläufig", sagte AiF-Hauptgeschäftsführer Thomas Kathöfer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Der Mittelstand könnte dadurch an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen und Deutschland seinen Ruf als Technologienation verlieren." Die Förderung des forschenden Mittelstandes dürfe kein leeres Versprechen der Politik sein. Aus Sicht der AiF ist eine Verdopplung der geplanten Fördergelder nötig.

BERLIN - Vor zwei Jahren hat die Bundesregierung die Digitale Agenda auf den Weg gebracht, die Deutschland zum digitalen Wachstumsmarkt Nummer eins machen soll . Verband: Positive Bilanz nach zwei Jahren Digitale Agenda. Am Dienstag zogen nun Vertreter aus Politik und Wirtschaft eine positive Bilanz. Noch seien zwar nicht alle Ziele aus der bis 2017 geltenden Agenda erreicht, doch in allen Bereichen habe die Bundesregierung entscheidende Weichen gestellt, hieß es.

München (www anleihencheck de) - Für Vontobel ist die Vorzugsaktie von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können



Die Produktion von Volkswagen - Europas größtem Automobilhersteller-, laufe seit Montagmorgen an allen Standorten wieder normal . Vontobel Aktienanleihen auf Volkswagen: Produktion wieder aufgenommen, Zukunftspläne noch ungewiss.

aktiencheck.de: Volkswagen Nutzfahrzeuge: Weltweite Auslieferungen steigen im ersten

Halbjahr um 7,0 Prozent (FOTO)

Hannover -

- Erhebliches Wachstum der Marke

- 9,1 Prozent Zuwachs in Westeuropa

- 61 600 Fahrzeugauslieferungen in Deutschland

- Auslieferungen der T-Baureihe steigen um +12,9 Prozent

- Absatz legt im Juni um 13,3 Prozent zu



Volkswagen Nutzfahrzeuge verzeichnet mit 238 800 ausgelieferten

Stadtlieferwagen, Transportern und Pickups in den ersten sechs

Monaten des Jahres . VW Volkswagen Nutzfahrzeuge AG / Volkswagen Nutzfahrzeuge: Weltweite .

