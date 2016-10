Daimler

Zusammenfassung:Unsere aktuelle Top-Lithium-Aktie European Metals Holdings Limited meldet heute Morgen hervorragende Bohrergebnisse von bis zu 850ppm Lithium. Damit dürfte Europas größte Lithium-Lagerstätte noch viel größer sein als bislang angenommen. Um 3,4 bis 5,3 Mio. Tonnen LCE soll Europas größte Lithium-Lagerstätte durch die laufenden Explorationsarbeiten nach oben revidiert werden. Unser Lithium-Top-Pick European Metals Holding Inc. dürfte daher schon bald mit einer deutlich nach oben revidierten Ressourcen-Schätzung aufwarten. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt einer Kurschance bis zu 390% mit dieser Top-Lithium-Aktie.Die beiden nördlichsten Bohrlöcher von European Metals Holdings Inc. deuten auf eine deutlich größeres Lithium-Vorkommen in Europas größter Lithium-Lagerstätte. Bohrloch CIW-19 erzielte 53,1 m mit durchschnittlich 0,35 % Li2O (25 - 78,1 m) bzw. 144 m mit durchschnittlich 0,37 % Li2O (85 - 229 m) einschließlich eines hochgradigen Teilabschnitts von 10,8 m mit 0,71 % Li2O (103 - 113,8 m). Bohrloch CIW-20 enthält 98 m mit durchschnittlich 0,35 % Li2O (28 - 126 m), 16,85 m mit 0,33 % Li2O (132,15 - 149 m) und 60 m mit 0,49 % Li2O (154 - 214 m), wobei der letzte hochgradige Teilabschnitte mit 0,67 % Li2O auf 9 m (160 - 169 m) bzw. 0,85 % Li2O auf 12,1 m (174 - 186,1 m) einschließt. Unser Lithium-Top-Pick European Metals Holding Limited will Europas größte Lithium-Lagerstätte durch die laufenden Explorationsarbeiten noch deutlich nach oben revidieren. Um 3,4 bis 5,3 Mio. Tonnen LCE soll Europas größte Lithium-Lagerstätte noch wachsen. Die Kursrallye der Lithium-Aktien von European Metals Holdings Limited dürfte nach diesen wegweisenden Nachrichten weitergehen.Der größte Aktionär unseres Lithium-Top-Picks European Metals Holdings Limited investiert weitere AUD 3 Mio. in den Entwickler der größten Lithium-Lagerstätte Europas. Großaktionär Rare Earth Minerals (REM) ist seit Juli 2015 der größte Aktionär von European Metals und erhöht seine Beteiligung kontinuierlich über Platzierungen und Marktkäufe. REM verfügt derzeit über eine Marktkapitalisierung von rund 93 Millionen AUD. Damit ist die Finanzierung der weiteren Schritte auf dem Weg zu einer Machbarkeitsstudie sichergestellt.Auch die Autohersteller Volkswagen, BMW unddürften bereits ein Auge auf Europas größtes Lithium-Vorkommen geworfen haben. Direkt an der Deutsch-Tschechischen Grenze, im Herzen Europas, befindet sich ein gewaltiges Lithium-Vorkommen von bis zu 5,7 Mio. Tonnen LCE (Lithiumcarbonat-Äquivalent). Die an derhochgehandelten Wettbewerber sind rund 5 mal so hoch bewertet.Unser neuer Lithium-Top-Pick European Metals Holdings Limited kontrolliert das größte Lithium-Vorkommen in Europa. Die im Herzen Europas gelegene riesige Lithium-Lagerstätte verfügt über eine Lithium-Ressource von gewaltigen 5,7 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent. Der Preis für Lithiumcarbonat hatte sich seit 2014 von 4.000pro Tonne auf mehr als 20.000 EUR pro verfünffacht. Der Metallwert im Boden dieser kolossalen Lithium-Lagerstätte beträgt somit bis zu 114 Mrd. EUR.Unser Lithium-Top-Pick European Metals Holdings Limited erscheint imzu seinen Wettbewerbern weiterhin deutlich unterbewertet. Trotz der gewaltigen Lithium-Lagerstätte von geschätzten 5,7 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat kommt European Metals Holdings Limited derzeit auf eine Marktkapitalisierung von nur 52,4 Mio. EUR (AUD 77,3 Mio.) an der Börse. Der Unternehmenswert beträgt damit bei European Metals Holdings 9,19 EUR (AUD 13,56) pro Tonne Lithiumcarbonat. Die hoch gehandelten Börsen-Highflyer Pure Energy und Lithium X Energy sind rund 5 mal so hoch bewertet. Lithium X Energy bringt derzeit einen Unternehmenswert von 52 EUR (AUD 78) pro Tonne Lithiumcarbonat auf die Waage. Pure Energy Minerals kommt auf einen Unternehmenswert pro Tonne Lithiumcarbonat von 45 EUR (AUD 67,5).Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für die Lithium-Aktien von European Metals Holdings Limited. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten von 1,50 EUR bestätigen wird. Das entspricht einer Kurschance von 268% für mutige und risikobereite Investoren. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 2,00 EUR für realistisch. Das entspricht einer Kurschance von 390% für die Lithium-Aktien von European Metals Holdings Limited. Link zum vollständigen Artikel von Aktiencheck Research über European Metals Holdings Limited: Über European Metals Holdings Ltd:European Metals Holdings Ltd. ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Australien. Unternehmensziel ist die Entwicklung der Lithium- und Zinn-Lagerstätte Cinovec an der Deutsch-Tschechischen Grenze. Cinovec ist die größte Lithium Ressource in Europa mit substantiellem Entwicklungspotential. Cinovec verfügt über eine Lithium Ressource der Kategorien Indicated und Inferred von 5,7 Mio. Tonnen LCE (Lithiumcarbonat-Äquivalent, Indicated 0,5 Mio. Tonnen LCE; Inferred 5.1 Mio. Tonnen LCE). Die Inferred Lithium Ressource nach dem anerkannten JORC Standard basiert auf 846 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 83.466 Metern sowie 21.500 Metern unterirdischen Tunnel-Entwicklungen. Die Lithium-Lagerstätte Cinovec liegt 100km nordwestlich von Prag an der Deutschen Grenze.Pressekontakt:Keith CoughlanEuropean Metals Holdings LtdSuite 12, Level 1, 11 Ventnor AvenueWest Perth WA 6005AustraliaTel: +61 8 6141 3500

European Metals Holdings Limited

Diese Pressemitteilung wurde zur Verfügung getstellt von der pressrelations GmbH

Nachricht von pressetext.de: Schneesicherheit ist auch in Zukunft das Maß aller Dinge in Punkto Wintertourismus . Attraktivität im Winter gesichert. Eine im März/April diesen Jahres erschienene Studie der Universität für Bodenkultur Wien, die vom ORF am 29. September in einem ZIB 1-Beitrag veröffentlicht wurde, belegt deutlich, dass nach Ansicht von Experten und Klimaforschern die natürliche Schneesicherheit zukünftig insbesondere in Pyhrn-Priel gegeben ist. weiterlesen ...

Dazu dpa.de: Istanbul - Bei einem Anschlag im Istanbuler Viertel Yenibosna sind zehn Menschen verletzt worden . Zehn Verletzte bei Motorrad-Anschlag in Istanbul. Der Istanbuler Gouverneur Vasip Sahin teilte in Istanbul mit, ein geparktes und mit Sprengstoff beladenes Motorrad sei explodiert. Die Detonation habe sich in der Nähe der Polizeiwache ereignet. Bei den Verletzten handele es sich um Zivilisten, Schwerverletzte gebe es entgegen vorherigen Meldungen nicht. Es gebe noch keine Hinweise auf die Hintermänner, sagte Sahin weiter. Zu dem Attentat bekannte sich zunächst niemand. weiterlesen ...

presseportal.de berichtet: Wesel/ Moers / Kamp-Lintfort / Dinslaken - Polizei kontrollierte Geschwindigkeiten und Handynutzung - Zahlreiche Verstöße erfasst . Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel/ Moers / Kamp-Lintfort / . weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt weiter: Angemessene Erträge trotz des Niedrigzinsumfeldes: Anleger suchen nach Möglichkeiten, ihre Erträge zu steigern . Emerging Markets. Eine dieser Möglichkeiten sind Investments in Anleihen und Fonds mit Fokus auf Schwellenländern. Doch welche Chancen und Risiken verbergen sich hinter den meistens so fernen Rendite-Pushern? Mein Geld Chefredakteurin Isabelle Hägewald weiterlesen ...

Weitere Nachricht von tagesspiegel.de: Überweist Mahmud Abbas europäische Hilfsgelder an Terroristen? weiterlesen ...

Meldung von tagesspiegel.de: Die Untergärigkeit des Abendlandes weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von zeit.de: Zeitgenössische Kunst: Mehr Gefühl! weiterlesen ...

feeds.n24.de meldet dazu: Dieser Velociraptor ist sehr böse - Aufgepasst, Mercedes G 63 AMG 6x6! weiterlesen ...

Nachricht von rhein-zeitung.de: Montabaur legt Wert auf gepflegte Grünflächen weiterlesen ...

Dazu schreibt meedia.de weiter: Kommentar zu „Guten Tag, mein Name ist Nicolaus Fest“ – der neue AfD-Star geht unter die Video-Blogger von k.Einer weiterlesen ...