"ESSEN - Ist der Energiekonzern RWE als einer der größten CO2-Produzenten Europas für den globalen Klimawandel ..."

Der KlĂ€ger Saul Lliuya aus Huaraz im Westen Perus wirft RWE vor, wegen des hohen Ausstoßes von Klimagasen mitverantwortlich fĂŒr das Schmelzen eines Andengletschers und die mögliche Flutwelle zu sein, die sein Haus bedrohe. RWE mĂŒsse fĂŒr den Schutz des Dorfes zahlen oder ihm wenigstens die 6300 Euro ersetzen, die er fĂŒr die Aufstockung und Befestigung seines Hauses ausgegeben habe. Lliuya, der im Verfahren von einer Umweltstiftung finanziell unterstĂŒtzt wird, war am Mittwoch selbst nach Essen gereist.

Der RWE-Anwalt wies den Anspruch vor Gericht strikt zurĂŒck. Es gebe sehr viele Ursachen fĂŒr den Klimawandel - etwa Flugverkehr, Brandrodungen oder intensive Landwirtschaft in vielen LĂ€ndern.

Zwischen dem Schadstoffausstoß von RWE und der Situation in Huaraz bestehe kein klarer kausaler Zusammenhang, betonte er. Der sei aber juristisch fĂŒr einen Anspruch notwendig. Wenn Einzelne fĂŒr globale PhĂ€nomene verantwortlich gemacht wĂŒrden, könnte das zu einer globalen Klagewelle Aller gegen Alle fĂŒhren, sagte der Rechtsanwalt. Der KlĂ€ger solle versuchen, seine SchutzansprĂŒche gegenĂŒber dem peruanischen Staat durchzusetzen.

Lliuyas AnwĂ€ltin sagte, die Wissenschaft habe KlimaphĂ€nomene in den vergangenen Jahren immer besser erforscht und könne durchaus einen Zusammenhang zwischen großen Treibhausgas-Emissionen und der weltweiten Temperaturerhöhung zeigen. Dass es außer RWE auch noch viele andere Emittenten gebe, dĂŒrfe kein Grund sein, ihrem Mandanten nicht zu helfen. Vom peruanischen Staat bekomme er jedenfalls keine UnterstĂŒtzung.

Der Vorsitzende Richter ließ nicht erkennen, in welche Richtung er neigt. Auch er betonte allerdings, dass es zentral auf einen kausalen Zusammenhang zwischen den RWE-Schadstoffen und dem schmelzenden Gletscher ankommt.





