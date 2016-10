"ESSEN - Der Energiekonzern RWE steuert mit dem Börsengang seiner neuen Ökostromtochter Innogy auf einen Erfolg zu "

Damit ist der maximal angepeilte Emissionserlös von fünf Milliarden Euro nun in greifbarer Nähe. Innogy wäre damit der größte Börsengang in Deutschland seit der Erstnotiz des Chipherstellers Infineon vor mehr als 16 Jahren. Noch bis zu diesem Donnerstag, 14 Uhr, können Anleger Innogy-Papiere zeichnen. Danach werden der endgültige Preis und das genaue Volumen des Börsengangs erwartet. In der Tochter bündelt RWE sein Zukunftsgeschäft mit Ökostrom, Netzen und Vertrieb.

Insgesamt stehen bis zu ein Viertel der Innogy-Anteile zum Verkauf. Damit könnte Innogy auf einen Gesamtwert von 20 Milliarden Euro kommen und auf einen Schlag zum wertvollsten deutschen Energiekonzern aufsteigen. RWE ist derzeit an der Börse rund 8,5 Milliarden Euro wert. Einen wichtigen Investor präsentierte Innogy vor Beginn der Angebotsfrist mit dem Vermögensverwalter Blackrock, der ein bindendes Aktien-Kaufangebot über 940 Millionen Euro vorgelegt hat.

Der Börsengang besteht aus mehreren Teilen. So gibt Innogy 55,55 Millionen neue Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung aus. Der Schritt soll dem Unternehmen bis zu zwei Milliarden Euro für Wachstumsinvestitionen bescheren. Zudem verkauft RWE aus seinem Bestand auf jeden Fall mindestens 45,5 Millionen Anteile. Darüber hat sich der Konzern für den Fall einer hohen Nachfrage eine sogenannte Erhöhungsoption von 25,3 Millionen Papieren und eine mögliche Mehrzuteilung (Greenshoe) von 12,6 Millionen Aktien offen gehalten, die er angesichts der hohen Nachfrage nun wohl nutzen wird.

So könnten dem Mutterkonzern rund drei Milliarden Euro zufließen. Dieses Geld kann RWE angesichts hoher Schulden und der Kosten für den Atomausstieg gut gebrauchen. Nach dem Börsengang wird RWE alle Voraussicht nach noch 75 Prozent der Innogy-Anteile halten. Geplant ist, dass RWE auch langfristig mehr als 50 Prozent der Innogy-Aktien behält.

Nach der Trennung von Innogy will sich RWE im operativen Geschäft künftig auf das von der Energiewende schwer gebeutelte Großkraftwerksgeschäft und den Energiehandel konzentrieren. Darüber hinaus baut RWE auf hohe Dividenden von Innogy, die der Konzern etwa für seine Verpflichtungen beim Atomausstieg benötigt.

Bei der Tochter werden nach Abschluss der Umstrukturierung voraussichtlich rund 40 000 der insgesamt rund 60 000 Mitarbeiter des RWE-Konzerns beschäftigt sein. Entsprechend der jetzigen Aufteilung hätte die Tochter für das Jahr 2015 einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 4,5 Milliarden Euro verbucht. Der gesamte RWE-Konzern inklusive Tochter hatte 7 Milliarden gemeldet. Für das laufende Jahr strebt der Gesamtkonzern ein Ebitda von 5,2 bis 5,5 Milliarden Euro an.





























dpa.de schreibt: NEU DELHI - Indien hat am Sonntag, dem Geburtstag des Nationalhelden Mahatma Gandhi, den Pariser Weltklimavertrag ratifiziert . Indien ratifiziert Pariser Weltklimavertrag. Das bestätigte Indiens Umweltminister Anil Kumar Dave am Sonntag, dem Geburtstag des Nationalhelden Mahatma Gandhi. Indiens Unterschrift unter den Klimaschutzvertrag war lange fraglich. Denn das aufstrebende Land ist zwar nach China und den USA der drittgrößte Emittent von Kohlendioxid (CO2). Pro Einwohner liegt der Ausstoß aber nur bei 1,8 Tonnen pro Jahr. Mit 7,6 und 16,5 liegen China und die USA deutlich darüber. Die 28 EU-Staaten kommen im Schnitt auf 6,7 und Deutschland auf 9,3 Tonnen. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: AMSTERDAM - Die Poco-Mutter Steinhoff will sich an der Börse frisches Geld zur Finanzierung ihrer jüngsten Zukäufe holen . Poco-Mutter Steinhoff holt sich frisches Geld für Expansion. Wie der Möbel- und Einzelhändler am Mittwoch mitteilte, plant das Unternehmen eine Kapitalerhöhung sowie den Verkauf bestehender Aktien. An Großaktionäre und institutionelle Investoren sollen 332 Millionen neue und 152 Millionen bestehende Aktien zu je 5,055 Euro je Anteilsschein - dem Schlusskurs vom Vortag - ausgegeben werden. Dabei schlagen die beiden größten Aktionäre, darunter der Steinhoff-Chairman Christo Wiese, maßgeblich zu. Die Transaktionen sollen bis zu 2,45 Milliarden Euro in die Kasse spülen. Der Konzern mit südafrikanischen Wurzeln, der in Deutschland die Poco-Möbelmärkte betreibt, will die britische Billigkette Poundland und in den USA den Matrazenhändler Matress Firm übernehmen. weiterlesen ...

wallstreet-online.de berichtet: NEU DELHI - Indien hofft auf Investitionen aus Deutschland in die boomende Energiebranche . Kann Deutschland von Indiens steigendem Energiebedarf profitieren?. "Wir wären sehr glücklich, wenn mehr deutsche Unternehmen nach Indien kommen würden, um dort zu

produzieren", sagte Anju Bhalla, beigeordnete Sekretärin des indischen Energieministeriums, der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Montag beginnt das weiterlesen ...

Dazu dpa.de weiter: NEU DELHI - Indien hofft auf Investitionen aus Deutschland in die boomende Energiebranche . Kann Deutschland von Indiens steigendem Energiebedarf profitieren?. "Wir wären sehr glücklich, wenn mehr deutsche Unternehmen nach Indien kommen würden, um dort zu produzieren", sagte Anju Bhalla, beigeordnete Sekretärin des indischen Energieministeriums, der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Montag beginnt das siebte deutsch-indische Energieforum (igef) in Hamburg und Berlin. weiterlesen ...

Mitteilung von merkur-online.de: Marshall-Center: Neuer Vertrag zwischen Deutschland und USA weiterlesen ...

Weitere Nachricht von wzonline.de: Kann Deutschland von Indiens Energiebedarf profitieren? weiterlesen ...

Dazu berichtet spiegel.de: Geldanlagen: Deutschland liegt bei privaten Investitionen vorn weiterlesen ...

wiwo.de berichtet dazu: Innogy-Börsengang: RWE hofft auf zwei Milliarden Euro weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von heute.de: Hillary Clintons Plan für mehr Jobs weiterlesen ...

Dazu meldet spiegel.de: Konjunkturdämpfer: US-Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet weiterlesen ...