Es wäre so schön gewesen, doch die Deutsche Bank lässt nicht einmal ein frühes Wochenende zu

Es wäre so schön gewesen, doch die Deutsche Bank lässt nicht einmal ein frühes Wochenende zu. Auf der anderen Seite tun positive Nachrichten auch einmal gut und offenbar hat man hinter den Kulissen den Amerikanern endlich klar gemacht, dass man mit europäischen Instituten nicht komplett machen kann was man will.































Neben der Sorge um die deutsche Bank belastete am Mittwoch

zusätzlich ein schwächerer Konsumklima-Index weiter den deutschen

Aktienmarkt . Ölpreis stärkt den deutschen Aktienmarkt. Terrorgefahr und Brexit drücken auf die Konsumlaune der

Deutschen. Das GfK Konsumklima sinkt für Oktober von 10,2 auf 10

Punkte und dies das dritte Mal in Folge. weiterlesen ...































Artikel von wallstreet-online.de: Die vergangene Handelswoche stand ganz unter dem Eindruck der deutschen Bankenkrise – zumindest konnte man den Eindruck gewinnen . Wochenrückblick KW39: Die Deutsche Bank(enkrise) und die Hoffnung auf Oktober. Was am Ende herauskommt und wie die Deutsche Bank und die

Commerzbank in einem Jahr aussehen werden, kann heute noch niemand sagen.





Eines ist jedoch sicher: Werbung für den Finanzplatz Deutschland sieht anders aus. weiterlesen ... Mehr dazu von dpa.de: Bochum - Nach dem verheerenden Brand mit zwei Toten und mehreren Verletzten in einer Bochumer Klinik laufen die Ermittlungen auch am Wochenende weiter . Ermittler verdächtigen Patientin der Brandstiftung. Es würden weitere Zeugen und insbesondere das Personal der bekannten Klinik Bergmannsheil befragt, sagte ein Polizeisprecher. weiterlesen ... aktiencheck.de schreibt: Liebe Leser,

diese Woche besonders interessant für unsere Leser war unsere Berichterstattung zur Deutschen Bank, denn das US-Ministerium verdonnerte das Frankfurter Geldhaus im Fall dubioser US-Hypothekengeschäfte zu einer Zahlung von satten 14 Mrd . Deutsche Bank: Hilfe ausgeschlossen?. Dollar. Die Bundesregierung zeigt sich zwar besorgt über die 14 Mrd.