Salzburg (pts023/07.11.2016/12:00) - Es ist leichter denn je, sich online über potentielle Mitarbeiter und Arbeitgeber zu informieren. Vor allem zwei Plattformen haben sich im Bereich Networking etabliert: Mit 9,2 Millionen Mitgliedern (Stand: September 2015) hat Xing im DACH-Raum gegenüber LinkedIn (über 7 Millionen) im Moment noch die Nase vorn. Bei diesen Mitgliederzahlen ist die Konkurrenz natürlich beachtlich: Je nach Suchbegriff erhalten Recruiter und Personalisten mehrere Tausend Ergebnisse.

Wer etwas Zeit in die Pflege seiner Profile investiert und dabei auch mit Individualität punktet, hat gegenüber dem Mitbewerb einen deutlichen Vorteil. Natürlich reicht es - trotz Entwicklungen in Richtung Active Sourcing - meist nicht aus, ein Profil auf Vordermann zu bringen und gemütlich abzuwarten, bis sich der Traum-Arbeitgeber meldet. Eigeninitiative und regelmäßiges Engagement (beispielsweise in Diskussionsgruppen oder durch eigene Beiträge) sind heute auch Bestandteil einer wirksamen Karrierestrategie. JOBshui bietet Hilfe zur Selbsthilfe.

Xing und LinkedIn effektiver nutzen

Vor allem bei Initiativbewerbungen stellen Xing und LinkedIn eine wertvolle Informationsquelle dar: Ein Blick auf die Profile der aktuellen Mitarbeiter verrät, welche Kompetenzen im Unternehmen geschätzt werden und welche beruflichen Erfahrungen hilfreich sein können. Die Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu vermittelt außerdem einen ersten Eindruck von Arbeitsklima, Aufstiegschancen und Mitarbeiter-Benefits im jeweiligen Unternehmen. Auch Arbeitgebermarken werden auf diesen Portalen schon fein herausgeputzt. www.jobshui.com

Vortrag beim Karriereforum in Salzburg und St. Pölten

Karriere-Expertin Andrea Starzer unterstützt Menschen als Karriere-Coach in Salzburg regelmäßig dabei, Profile zu schärfen, Qualifikationen besser zu präsentieren und schließlich auch die eigenen Karrierewünsche zu verwirklichen. Auf dem diesjährigen Karriereforum in Salzburg und St. Pölten ist die Inhaberin der JOBshui Karriereberatung mit einem Vortrag zum Thema Business-Networks vertreten. Vor allem Absolventen erhalten hier wertvolle Tipps für mehr Individualität und besserer Auffindbarkeit in Business Networks. Die Karrieremesse der Salzburger Nachrichten findet am 8.11. in Salzburg und 24.11. in St.Pölten statt.

Über JOBshui

JOBshui Salzburg unter der Leitung von Mag. Andrea Starzer bietet neben klassischer Personalberatung, Projektbetreuung und Coaching im Bereich Employer Branding und Personalmarketing im Web 2.0 sowie Social Recruiting. JOBshui Personalberatung und Personalmanagement ist Ihr Spezialist im Human Resources Consulting, Beratung und Coaching. Auch im Karrierecoaching ist JOBshui Ihr idealer Ansprechpartner.

(Ende)

Aussender: JOBshui Employer Branding und Personalberatung

Ansprechpartner: Frau Mag. Andrea Starzer MBA

Tel.: +43 6246 76286-0

E-Mail: office@jobshui.com

Website: www.jobshui.com

Salzburg (pts023/07.11.2016/12:00)





presseportal.de weiter: Ingolstadt (ots) - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www presseportal de/bilder - Wie kann man Menschen begeistern? Das fragt man sich im Kavalierhaus Klessheim bei Salzburg täglich . Begeisternd: BFFT ist Beste Arbeitgeber Marke 2016 / BFFT zeigt beim Employer Branding Award 2016, wie man Mitarbeiter begeistert & landet als Hidden Champion auf Platz 1 beim Internal Branding. Es ist damit der passende Ort für die Verleihung der Employer Branding Awards: weiterlesen ...

Dazu pressetext.de: Für die Suche nach neuen Mitarbeitern steht eine Fülle unterschiedlicher Kanäle zur Auswahl: Neben der Print-Anzeige sind es zunehmend soziale Netzwerke oder der Karrierebereich der Unternehmenswebsite, die die Aufmerksamkeit der Bewerber auf einen bestimmten Arbeitgeber lenken . HR Round Table Frühstück in Salzburg: Zielgruppengerechtes Recruiting. Das HR Round Table Frühstück in Salzburg bot interessierten Firmen die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen im Personalmarketing zu informieren und sich mit Fachkollegen auszutauschen. Im Rahmen der Veranstaltung, die von den Salzburger Nachrichten und der Personalberatung Rehrl + Partner organisiert wurde, referierte HR-Expertin Andrea Starzer über Employer Branding im Online- und Offline-Bereich. Die erfahrene Personalberaterin und Inhaberin der JOBshui Consulting Ges.m.b.H. sprach unter anderem über die Bedeutung einer starken Arbeitgebermarke und die Wahl der passenden Kommunikationskanäle. weiterlesen ...

Dazu meldet pressetext.de weiter: Die Kapsch Group, einer der führenden österreichischen Technologiekonzerne mit globaler Bedeutung, wurde zu Österreichs "Best Recruiter" des Jahres gewählt . Kapsch Group ist Best Recruiter 2015/16. Eine Auszeichnung, die die herausragenden Recruiting-Leistungen von Unternehmen würdigt. Kapsch erreichte den ersten Platz in der Branche IT/Software/Telekommunikation und belegt in der österreichweiten Gesamtwertung Rang 17 von insgesamt 500 getesteten Arbeitgebern. Am Dienstagnachmittag nahmen Mag. Rudolf Bernscherer, Head of Human Resources Kapsch Group, Daniela Giovannozzi, HR Recruiting Kapsch Group, und Andrea Kneisz, Corporate Marketing & Communications/Employer Branding Kapsch Group, das goldene Best-Recruiters-Siegel im Rahmen einer feierlichen Verleihung entgegen. weiterlesen ...

Dazu pressetext.de weiter: Die Kapsch Group ist neuer Bildungspartner für das Leuchtturmprojekt "KiTec - Kinder entdecken Technik" der Initiative Wissensfabrik . Kapsch unterstützt die Wissensfabrik. Doris Kruschitz-Bestepe, Head of Human Resources Development Kapsch Group, überreichte zum Start der Partnerschaft ein so genanntes KiTec-Boxen-Set, gefüllt mit kindgerechten Werkzeugen und Materialien, an Andrea Kerbler-Lehner, Direktorin der Volksschule Laaerberg im 10. Wiener Gemeindebezirk. Ziel des Projektes ist es, bereits bei Volksschulkindern das Interesse an Technik spielerisch zu wecken und gleichzeitig Grundkenntnisse in unterschiedlichen Technikbereichen zu vermitteln. weiterlesen ...