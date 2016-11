"Erste Gegenmaßnahmen greifen"

Software

sind nach Angaben des Unternehmens im Verlauf des Montags deutlich zurĂŒckgegangen. "Die eingespielten Patches und-Updates greifen", sagte ein Sprecher der dpa. Was zu den AusfĂ€llen gefĂŒhrt hat, von denen rund 900 000 AnschlĂŒsse betroffen waren, sei noch nicht geklĂ€rt. "Wir erwarten ein Ergebnis derin den kommenden Tagen", sagte der Sprecher.

Die GrĂŒnen-Bundestagsfraktion kritisierte die Informationspolitik des Unternehmens. "Die Telekom lĂ€sst ihre Kunden mit dem Problem allein", sagte der netzpolitische Sprecher der GrĂŒnen, Konstantin von Notz, der "Neuen OsnabrĂŒcker Zeitung". Die BemĂŒhungen des Unternehmens, die AusfĂ€lle zu beheben, schienen "bislang wenig koordiniert". Und die RatschlĂ€ge an die Kunden wirkten "hilflos".

Dass es sich um einen Angriff von außen gehandelt haben könnte, könne er nicht ausschließen, aber auch nicht bestĂ€tigen, sagte der Telekom-Sprecher. Zuvor hieß es an anderer Stelle, es gebe nach Analysen von IT-Sicherheitsexperten und Forensikern des Unternehmens erste Hinweise auf einen möglichen Hacker-Angriff.

Seit Sonntagnachmittag klagten Kunden ĂŒber den Ausfall ihrer AnschlĂŒsse fĂŒr Telefon, Internet und Fernsehen. Rund 900 000 Internet-Router waren demnach bundesweit betroffen. Die GerĂ€te dienen zur Einwahl ins Netz der Telekom und ermöglichen damit Telefonie, den Internetzugang und auch den Online-Fernsehempfang. Betroffen sei damit ein relativ kleiner Teil der ĂŒber 20 Millionen Kunden der Telekom, betonte der Sprecher.

Das Netz selbst war den Angaben zufolge nicht gestört, sondern die Identifizierung der Router bei der Einwahl. Die Telekom riet betroffenen Kunden, den Router vom Netz zu nehmen und kurz zu warten. Nach einer Neusynchronisierung und neuer Anmeldung funktioniere der Router in der Regel wieder, sagte der Sprecher. Ob auch andere Modelle als die Speedport-Router der Telekom betroffen sind, war zunÀchst nicht bekannt.

Es gebe kein klares Fehlerbild, hieß es in einem Service-Beitrag im Internet. Manche Kunden hĂ€tten zeitweise EinschrĂ€nkungen oder starke QualitĂ€tsschwankungen, bei manchen gehe gar nichts mehr. Die Störung betreffe das gesamte Bundesgebiet.

Unterdessen bietet die Telekom betroffenen Kunden, die auch einen Mobilfunkvertrag bei dem Provider haben, einen kostenlosen Tagespass fĂŒr den mobilen Internet-Zugang an. Kunden ohne Telekom-Mobilfunkvertrag könnten ĂŒber die T-Punkte vor Ort Hilfe bekommen.

Vereinzelte Störungen gibt es in den Netzen von Telekommunikationsanbietern hĂ€ufig. So können etwa bei Bauarbeiten Kabel beschĂ€digt werden und damit im ungĂŒnstigen Fall auch ganze Regionen von der Versorgung trennen. Massive AusfĂ€lle sind hingegen eher selten.





