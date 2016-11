"Einen Tag nach seiner Beurlaubung als Trainer der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft hat sich Jürgen ..."

Chicago - J├╝rgen Klinsmann hat sich einen Tag nach seiner Beurlaubung als US-Coach mit einer Video-Botschaft von Fans und Spielern verabschiedet.

┬źEs war eine fantastische Erfahrung und eine gro├če, gro├če Ehre, das Nationalteam ├╝ber eine solch lange Zeit zu f├╝hren┬╗, sagte Klinsmann in einem knapp zweieinhalbmin├╝tigen Statement auf seiner Facebook-Seite.

Klinsmann war tags zuvor nach f├╝nfeinhalb Jahren als Trainer der amerikanischen Fu├čball-Nationalmannschaft beurlaubt worden. ┬źEs ist jetzt vorbei, und das respektiere ich┬╗, sagte Klinsmann und betonte: ┬źIch war zu tausend Prozent ├╝berzeugt, dass wir uns trotz der zwei Niederlagen f├╝r die WM 2018 in Russland qualifiziert h├Ątten.┬╗

Die US-Auswahl hatte zuletzt in der WM-Qualifikation gegen Mexiko und Costa Rica verloren. Die USA sind in ihrer Qualifikationsgruppe mit null Punkten Tabellenletzter. Nur die ersten drei Mannschaften qualifizieren sich direkt, der Vierte hat noch die Chance über die Playoffs. Derzeit haben Costa Rica (6 Punkte), Mexiko (4) und Panama (4) die besten Aussichten. Auch Honduras (3) und Trinidad & Tobago (0) liegen in der Tabelle noch vor den US-Amerikanern.

Er sei auch weiter davon ├╝berzeugt, dass sein Nachfolger Bruce Arena das Team zur Weltmeisterschaft f├╝hren werde, sagte Klinsmann und dankte den amerikanischen Fans und vor allem seinen Spielern, von denen er nach seiner Beurlaubung zahlreiche Nachrichten und Anrufe erhalten habe. ┬źDas hat mich ├╝berw├Ąltigt und emotional ber├╝hrt. Ich w├╝nsche ihnen nur das Beste┬╗, sagte der 52-J├Ąhrige.

Dessen technischer Berater Berti Vogts hat im Konflikt zwischen Liga und Nationalmannschaft sowie in der direkten Art Klinsmanns m├Âgliche Gr├╝nde f├╝r dessen Ende als US-Coach ausgemacht. ┬źJ├╝rgen ist nat├╝rlich einer, der die Dinge, die ihn st├Âren, anspricht. Das kommt nicht immer gut an┬╗, sagte der fr├╝here Bundestrainer der ┬źRheinischen Post┬╗ (Mittwoch). Ob der 69-J├Ąhrige selber seinen Posten nach der Beurlaubung Klinsmanns behalten werde, sei noch offen.

Zuletzt hatte es immer wieder Berichte gegeben ├╝ber Konflikte zwischen den Vereinen der amerikanischen Profiliga MLS und der Nationalmannschaft. ┬źEs ist ein Grundproblem, dass es Reibungspunkte zwischen der Major League Soccer und dem Nationalteam gibt┬╗, sagte Vogts dazu. ┬źJ├╝rgen hat viele Spieler aus ├ťbersee dazu geholt, die Qualit├Ąt haben. Das kommt in der MLS nicht gut an.┬╗





