"DÜSSELDORF/HERZOGENRATH - Die Prüfung der geplanten chinesischen Übernahme von Aixtron durch das ..."

notierte Zulieferer für die Chipindustrie setze laut Unternehmenskreisen weiter auf die Übernahme durch den chinesischenFujian Grand Chip Investment (FGCI), schreibt die Zeitung. Andere Interessenten seien nicht in Sicht. Bei einem Scheitern steht das Unternehmen demnach vor einer "ungewissen Zukunft". Branchenkreisen zufolge könne der Deal möglicherweise auch mit Auflagen genehmigt werden, heißt es im "Handelsblatt".

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte eine bereits erteilte Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Verkauf zurückgezogen und dies mit Sicherheitsbedenken infolge neuer Informationen begründet. Wie das Handelsblatt berichtete, sollen US-Geheimdienste vor einem Verkauf von Aixtron nach China gewarnt haben. Aixtron stellt Anlagen zur Chipherstellung her, der chinesische Investor FGCI bietet insgesamt rund 670 Millionen Euro für das angeschlagene Unternehmen.





Dazu yahoo.com weiter: Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) reist am Montag zu einem mehrtägigen Besuch nach China . Gabriel reist zu mehrtägigem Besuch nach China. Zum Auftakt führt Gabriel am Dienstag und Mittwoch politische Gespräche in Peking, ehe er die Westmesse in Chengdu besucht. Zum Abschluss seiner Reise leitet der Minister in Hongkong die Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft. Begleitet wird er von einer Delegation von knapp 60 Wirtschaftsvertretern. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: BERLIN - Kurz vor einer China-Reise von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) dringt der Asien-Pazifik-Ausschuss (APA) der deutschen Wirtschaft auf eine Gleichbehandlung deutscher Firmen in dem ostasiatischen Land . Asien-Pazifik-Ausschuss mahnt Abbau von Markthindernissen in China an. Es gebe nach wie vor gravierende Zugangsprobleme in den chinesischen Markt, sagte der APA-Vorsitzende Hubert Lienhard der Deutschen Presse-Agentur. weiterlesen ...

Dazu berichtet www.tt.com: Den Sanktionen der Europäischen Union zum Trotz ist Tirols Wirtschaft und Politik um gute Beziehungen zu den Partnern in Russland bemüht . Tiroler Delegation rührt in Russland die Werbetrommel. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: Leipzig - Wahlen, Verbandstag, Rechtspopulismus - der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland hat für sein jährliches Bund-Länder-Treffen ein umfangreiches Programm . Bund-Länder-Treffen des Lesben- und Schwulenverbandes. Bei der zweitägigen Konferenz heute und morgen in Leipzig wollen die Vertreter des Bundesverbandes und aus den Ländern Strategien für das Jahr 2017 besprechen, in dem ein neuer Bundestag gewählt wird. Man wolle zum Beispiel wieder Wahlprüfsteine an alle Parteien schicken, sagte Rene Mertens, Bund-Länder-Koordinator des Verbandes. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von finanztreff.de: Wochenanalyse: Aixtron – Übernahme GESTOPPT! weiterlesen ...





























Dazu meldet finanztreff.de weiter: Weniger Exporte nach China - besserer Marktzugang gefordert weiterlesen ...

aktien-meldungen.de berichtet dazu: 'HB': US-Geheimdienst intervenierte bei geplantem Aixtron-Verkauf nach China weiterlesen ...

Artikel von freitag.de: A–Z | Flops weiterlesen ...

Dazu werra-rundschau.de weiter: Online-Handel setzt Apotheker unter Druck weiterlesen ...

tagesspiegel.de meldet: Eine Kaufprämie reicht nicht weiterlesen ...