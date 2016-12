"DÜSSELDORF - Die Kapitalsorgen bei der Deutschen Bank schwinden "

Auch der Herrscherfamilie von Katar wird schon seit einiger Zeit ein Interesse an einem Ausbau ihres Engagements nachgedacht. Sie hat über zwei Investmentvehikel inzwischen die Kontrolle über knapp 10 Prozent der Anteile.

Ein neuer Investor könnte sich auf einen Schlag mit bis zu 10 Prozent an dem Institut beteiligen und so dessen Kapitaldecke stärken. Ob die Bank überhaupt Kapital braucht, hängt aber davon ab, wie hoch eine Zahlung wegen krummer Hypothekengeschäfte in den USA ausfallen wird. Das US-Justizministerium war im September mit einer Forderung von 14 Milliarden Dollar in die entscheidenden Vergleichsverhandlungen eingestiegen und hatte damit große Sorgen über die Stabilität der Bank ausgelöst. Zwischenzeitlich wurde sogar spekuliert, dass das Institut Staatshilfe benötigen könnte.

In der Folge stürzten die Aktien der Deutschen Bank auf einen historischen Tiefstand. Inzwischen hat sich die Lage deutlich beruhigt und die Papiere haben sich um mehr als 70 Prozent erholt. Am Donnerstag legten sie nach dem Bekanntwerden des Magazinberichts weiter zu und standen zuletzt 2 Prozent im Plus. Damit beläuft sich der Marktwert der Bank auf 24,2 Milliarden Euro - das sind aber immer noch gut ein Fünftel weniger als zu Jahresanfang.





FRANKFURT - Die Deutsche Bank stellt sich nach dem Referendum in Italien auf unruhige Zeiten ein. Der Branche schlage "von außen unverändert eine kalte Brise entgegen", schrieb Deutsche-Bank-Chef John Cryan in einem am Montag veröffentlichten Brief an die Mitarbeiter des Dax-Konzerns. "Das Ergebnis des Referendums in Italien ist ein Vorbote für Turbulenzen, die gerade in Europa aus der Politik in die Wirtschaft getragen werden könnten."

Alevizos Alevizakos, Analyst von HSBC, erhöht in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 12 auf 15 Euro.

Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine Protect Chance Multi Aktienanleihe (ISIN DE000VN45S21/ WKN VN45S2) auf die Aktien von Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) und Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) zur Zeichnung an.

Wirtschaft hält sich zurück: China-Geschäft läuft schlecht

