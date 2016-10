"DÜSSELDORF - Der Vorstandsvorsitzende des Gesundheitskonzerns Fresenius Medical Care (FMC ) setzt auf Expansion und ..."

Grund zur Eile sieht der FMC-Chef allerdings nicht. Zukäufe seien immer eine Frage der Gelegenheit, so Powell. Er sehe das entspannt. "Ich wache morgens jedenfalls nicht auf und sage mir, dass ich heute eine Akquisition machen muss." FMC ist der weltgrößte Dialysespezialist und gehört zum Konzern Fresenius . Derzeit entfällt der Löwenanteil des FMC-Geschäfts mit Dialysepatienten auf die USA. FMC will seinen Umsatz bis 2020 von zuletzt 16,7 auf 28 Milliarden Dollar steigern.

























Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Igor Kim, Analyst von Oddo Seydler, seine Kaufempfehlung für die Aktien des Medizinkonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) . Fresenius-Aktie: Trends wiederholen sich! - Aktienanalyse.































