"DÜSSELDORF - Der Softwarekonzern SAP will sein Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) erheblich ausweiten "

Derzeit beschäftigten sich rund 100 Entwickler mit der Technologie, künftig sollen es aber deutlich mehr werden, kündigte der Manager an. "Wir haben 22.000 brillante Entwickler, die besten der Welt, wir mussten sie nur von der Kette lassen und auf die wichtigsten Themen ansetzen."





Artikel von dpa.de: BERLIN - Google wird aus seinem Innovationsfonds für Medien in der zweiten Runde 24 Millionen Euro an 124 Projekte aus ganz Europa ausschütten . Google zahlt erneut Millionen an europäische Medien-Projekte aus. 22 der geförderten Projekte stammen aus Deutschland, vier aus Österreich und zwei aus der Schweiz. Zu den Gewinnern gehören das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv, "RP Digital" von der "Rheinischen Post", "Spiegel Online", der Schwäbische Verlag sowie "Der Tagesspiegel" aus Berlin. Sie alle erhalten Fördergelder von jeweils über 300 000 Euro, wie der Internet-Konzern am Donnerstag in Berlin ankündigte. Weitere mittlere und kleinere Förderungen entfallen auf die "Wirtschaftswoche", die "Berliner Morgenpost", die "taz", die "Heilbronner Stimme" und die "Deutsche Welle". weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: FRANKFURT - Ökonomen haben mehr Anreize für Investitionen von Unternehmen in Deutschland gefordert . Ökonomen sehen Investitionszurückhaltung von Unternehmen mit Sorge. Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise sprach sich in der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) für verstärkte Steueranreize aus. "Die Firmen investieren in Deutschland viel zu wenig. Dadurch wackeln Jobs und es entstehen weniger neue Stellen", zitierte Bild-Online den Ökonom. Die deutsche Wirtschaft hatte im dritten Quartal ihr Wachstumstempo gegenüber dem Frühjahr gedrosselt. Ein Grund waren geringere Investitionen von Firmen in Maschinen und andere Ausrüstungen. weiterlesen ...

Nachricht von businesswire.com: Rimini Street, Inc , der führende unabhängige Support-Anbieter für Unternehmens Software wie die Software von SAP SE (NYSE: SAP) Business Suite, BusinessObjects und HANA Database sowie die Software der Oracle Corporation (NYSE: ORCL) Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, E-Business Suite, Oracle Database, Oracle Middleware, Hyperion, Oracle Retail, Oracle Agile PLM und Oracle ATG Web Commerce, hat heute die Erweiterung seiner Präsenz und höhere Investitionen in Europa bekannt gegeben, als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach dem erstklassigen Unternehmenssoftware-Support für Oracle und SAP . Rimini Street steigert Umsatz in Europa um 67 Prozent und weitet Europageschäft aus. Das Unternehmen berichtete für die zwölf Monate vor dem 30. September 2016 eine Umsatzsteigerung in der Region um 67 Prozent. Rimini Street erhöhte außerdem die Anzahl der unter Vertrag stehenden Supportkunden bis zum 30. September 2016 gegenüber dem Vorjahr um 41 Prozent. Um der steigenden Nachfrage nachkommen zu können, baut das Unternehmen seine Präsenz in Europa mit einer neuen Zweigstelle in der schwedischen Hauptstadt Stockholm aus und verdoppelt seine Bürofläche in der englischen Hauptstadt London. Zudem erhöhte Rimini Street die Anzahl seiner Mitarbeiter bis zum 30. September 2016 gegenüber dem Vorjahr um 51 Prozent. weiterlesen ...

wiwo.de berichtet dazu: SAP-Chef Bill McDermott: Trump wird „Macht des Digitalen nicht übersehen“ weiterlesen ...

