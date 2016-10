"DÜSSELDORF - Der bei VW derzeit verhandelte Zukunftspakt soll die Kernmarke des Konzerns einem Pressebericht zufolge ..."

Auch das als gefährdet geltende Werk in Osnabrück steht dem Bericht zufolge nicht zur Disposition. Dort solle auch ein neues Modell produziert werden, zitierte die Zeitung VW-Kreise. In den kommenden Wochen könnte der Aufsichtsrat der Wolfsburger über den Pakt abstimmen.

Betroffen vom Umbau seien vor allem Leiharbeiter. Betriebsratsboss Bernd Osterloh hatte bereits angedeutet, dass pro Jahr bis zu 2500 Stellen vom Umbau betroffen sein könnten, die durch Frühverrentung und Altersteilzeit abgebaut werden sollen. Im Gegenzug sollen neue Stellen in IT und anderen Zukunftsfeldern geschaffen werden.

Die Kernmarke VW leidet seit Jahren unter geringer Ertragskraft. Im ersten Halbjahr lag die operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern bei knapp 1,7 Prozent. Derzeit soll sie nur durch das lukrativere Ersatzteilgeschäft positiv sein, hieß es im Bericht.





Dazu schreibt dpa.de: BÖBLINGEN - Ist für die Mitarbeiter des einstigen IT-Riesen Hewlett-Packard nach den massiven Einschnitten der vergangenen Jahre in Deutschland ein Ende abzusehen? "Wir sind jetzt so aufgestellt, wie wir in die Zukunft gehen wollen", sagte der Deutschlandchef der übrig gebliebenen Hewlett Packard Enterprise (HPE), Heiko Meyer, der Deutschen Presse-Agentur . Deutschlandchef von HP Enterprise sieht Ende des Schrumpfkurses. "Von dort sehe ich ein Wachstum." Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Thema Industrie 4.0, also der Digitalisierung industrieller Produktion. weiterlesen ...

dts-nachrichtenagentur.de schreibt dazu: Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ...

dpa.de weiter: FLENSBURG - Die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) geplanten "Doping-Test" gegen Abgasmanipulationen bekommen Autofahrer nur indirekt zu spüren . Kraftfahrtbundesamt will Autos für Dobrindts 'Doping-Tests' mieten. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) werde für die Messungen Autos aus der Produktion abziehen oder Leihwagen anmieten, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Kontrollen bei Endverbrauchern seien nicht geplant. Für die staatlichen Tests mehr als ein Jahr nach Beginn des Abgasskandals bei Volkswagen hatte das KBA zuletzt zwei "Pems"-Geräte (Portable Emission Measurement System) angeschafft. Mit ihnen können Autos im normalen Betrieb auf der Straße geprüft werden. Auch ein eigener Prüfstand ist vorgesehen. Umweltverbände und Autoexperten fordern derweil, statt des KBA müsse das Umweltbundesamt die Abgase untersuchen. Das soll eine Beeinflussung durch die Autoindustrie verhindern. weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: BERLIN - Mit einem umfangreichen Förderprogramm will das Bundeswirtschaftsministerium die Unternehmen in Deutschland auf ihrem Weg in die Industrie 4 0 begleiten . Kongress zeigt Lösungen für die 'Industrie 4.0'. Aktuelle Prototypen und Lösungen aus 15 geförderten Projekten des Programms "Autonomik für Industrie 4.0" sind am Donnerstag auf einem Kongress in Berlin vorgestellt worden. Darunter sind etwa Lösungen für eine reibungslosere Zusammenarbeit von Menschen und Robotern in der Produktion oder die Steuerung von Transportsystemen mit Hilfe von Gesten. weiterlesen ...

Artikel von boerse-online.de: VW-Aktie: Konzern-Absatz trotz Dieselgate gestiegen weiterlesen ...





























finanztreff.de schreibt dazu weiter: VW steigert Verkäufe im September deutlich weiterlesen ...

ariva.de meldet dazu: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Chinas Wirtschaft lässt hoffen weiterlesen ...

Artikel von oberpfalznetz.de: Positive Stimmung in der Oberpfalz weiterlesen ...

boerse-online.de meldet: MAN-Aktie: Jobgarantie bis 2025 für Mitarbeiter der Lkw-Sparte weiterlesen ...

Dazu berichtet fool.de: Neue Daten zeigen: Die deutsche Wirtschaft läuft rund und Unternehmen profitieren davon weiterlesen ...