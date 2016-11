"DÜSSELDORF - Den Konsumgüterkonzern Henkel halten gut laufende Geschäfte rund um den Waschmittelklassiker Persil ..."

NEUE ZIELE BEIM INVESTORENTAG KOMMENDE WOCHE

Zuwächse verzeichneten die Düsseldorfer auch in der Kosmetik (Schwarzkopf, Syoss, Fa), obwohl der Preisdruck in reifen Märkten wie Westeuropa weiter angehalten habe, so Henkel . Fortschritte machte die Tochter auch beim Ergebnis dank Kostensenkungen in der Produktion und entlang der Lieferkette. Dem Klebstoffgeschäft half wiederum die Nachfrage aus der Automobil- und Elektronikindustrie auf die Sprünge.

Für das Gesamtjahr bestätigte Henkel seine Prognose. Aus eigener Kraft soll der Umsatz um 2 bis 4 Prozent zulegen und die Marge auf über 16,5 Prozent steigen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll um 8 bis 11 Prozent zunehmen. Neue Finanzziele für die kommenden Jahre und die künftige Strategie will der Konzern kommende Woche bei einem Investorentag vorstellen.





