"DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für Bayer nach der Investorenkonferenz "Meet ..."

Mitteilung von dpa.de: NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach einer Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen . ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 129 Euro. Die zur Konferenz ausgegebenen Ziele des Pharma- und Agrarchemiekonzerns für das Pharmageschäft im Jahr 2018 implizierten erbgebnisseitig mit Blick auf die Konsensschätzung ein Aufwärtspotenzial von etwa 1 bis 2 Prozent, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Mittwoch. Er sehe vor allem das erhöhte Spitzenumsatzpotenzial für jüngst eingeführte Produkte positiv./ck/zb weiterlesen ...

anleihencheck.de schreibt dazu: Düsseldorf (www anleihencheck de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 21 . Neue 6,65% Aktienanleihe auf Bayer - Anleihenews. September 2016 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000TB45L18/ WKN TB45L1) auf die Aktie von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) zum Kauf an. Das Papier habe einen Basispreis in Höhe von 81,79 EUR. Der Zinssatz betrage 6,65%. weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: HAMBURG - Das Hamburger Biotechnologie-Unternehmen Evotec wird gemeinsam mit dem Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern Bayer neue Therapien für die Behandlung von Nierenerkrankungen entwickeln . Evotec entwickelt mit Bayer Therapien für die Behandlung von Nierenerkrankungen. Die Zusammenarbeit sei auf fünf Jahre ausgelegt und Evotec erhalte mindestens 14 Millionen Euro an Forschungszahlungen und Lizenzgebühren, teilte die im TecDax notierte Gesellschaft am Mittwoch mit. Zudem habe das Biotechnologie-Unternehmen Anspruch auf sogenannte Meilensteinzahlungen von potenziell über 300 Millionen Euro. Darüber hinaus werde Evotec an den Umsätzen der mit Bayer gemeinsam entwickelten Produkten im unteren zweistelligen Prozentbereich beteiligt. Evotec-Aktien legten vorbörslich fast um vier Prozent zu. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de: FRANKFURT - Die Commerzbank hat Bayer mit Blick auf eine Investorenkonferenz in Köln auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen . ANALYSE-FLASH: Commerzbank belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 110 Euro. Die angehobenen Ziele des Pharma- und Agrarchemiekonzerns für die Spitzenumsätze mit neuen Pharmaprodukten und die Margenziele (Ebitda) klängen positiv, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Dienstag./gl/tav weiterlesen ...

