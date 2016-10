"DÜSSELDORF - Angesichts niedriger Zinsen und strengerer Kapitalanforderungen werden Lebensversicherungen für die ..."

Für Spezialanbieter wie die Frankfurter Leben, die den Versicherern ihre Altbestände abkaufen, sieht Neumann dadurch Chancen. "In den kommenden fünf Jahren wollen wir Kapitalanlagen von rund 30 bis 40 Milliarden Euro übernehmen" sagte er. Der Gesamtmarkt in Deutschland sei 800 Milliarden Euro groß. Davon könnten 20 Prozent oder 160 Milliarden Euro zu den Spezialgesellschaften wandern. "Davon streben wir einen Marktanteil von 20 Prozent an", so Neumanns Ziel.





























dpa.de meldet dazu: UNTERSCHLEISSHEIM - Sturm und Hagel verursachen die meisten Unwetterschäden in Deutschland . Allianz : Sturm und Hagel Unwetterursache Nummer eins. Das hat eine Auswertung der Schadenmeldungen beim Versicherungskonzern Allianz SE ergeben. Demnach haben die Kunden des größten deutschen Versicherers im vergangenen Jahr 305 000 Unwetterschäden gemeldet - im Schnitt über 800 Meldungen am Tag. In 252 500 Fällen - 83 Prozent - waren Sturm und Hagel die Ursache. An zweiter Stelle folgten mit weitem Abstand Blitz und Überspannung, auf Platz drei Überschwemmungen und Starkregen. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: BERLIN - Die Kosten für Bürokratie in Deutschland sind wieder gestiegen . Bürokratiekosten angestiegen - Energiewende schlägt zu Buche. In den vergangenen zwölf Monaten haben sich Folgekosten von Gesetzen für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung um 453 Millionen Euro erhöht. Das geht aus dem am Mittwoch in Berlin vorgelegten Jahresbericht des sogenannten Normenkontrollrates (NKR) hervor. Der vor zehn Jahren ins Leben gerufene NKR soll den Abbau von bürokratischen Vorschriften unterstützen und untersucht Gesetze auf unsinnige Vorschriften und Bürokratie. weiterlesen ...

Artikel von aktiencheck.de: Düsseldorf - Allianz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Schäfer vom Bankhaus Lampe:



Andreas Schäfer, Aktienanalyst vom Bankhaus Lampe, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) . Allianz-Aktie: Aktienrückkauf 2017 wahrscheinlich - Bankhaus Lampe-Analyst rät weiter zum Kauf! Aktienanalyse. weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt weiter: Kulmbach - Allianz-Aktie: 200-Tage-Linie am Fallen? Fundamental absolut ein Kauf! Aktienanalyse



Optimistisch zeigt sich Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) . Allianz-Aktie: 200-Tage-Linie am Fallen? Fundamental absolut ein Kauf! Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de weiter: Allianz-Aktie: Leerverkäufer Lansdowne Partners zieht sich zurück - Shortposition gesenkt - Aktiennews weiterlesen ...

Mitteilung von rumas.de: Allianz-Aktie: Starkes Kaufsignal in Sicht! Kurse um 155 Euro mittelfristig durchaus machbar! Aktienanalyse weiterlesen ...

t-online.de schreibt dazu weiter: Allianz: Sturm und Hagel Unwetterursache Nummer eins weiterlesen ...

rumas.de schreibt: Allianz-Aktie: Zugreifen und Stopp bei 115,00 Euro setzen! Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de meldet dazu: Allianz-Aktie: Leerverkäufer Lansdowne Partners schaltet wieder auf Short-Attacke um - Aktiennews weiterlesen ...

rumas.de berichtet: Allianz-Aktie: Gut gewappnet für Zinsflaute - Kaufempfehlung - Aktienanalyse weiterlesen ...