"DUDERSTADT - Die Ursache für die Explosion eines erdgasbetriebenen VW Touran beim Tanken im südniedersächsischen ..."

Ein Gutachten habe ergeben, dass der verrostete Behälter dem Druck bei der Betankung nicht standgehalten habe. Das "Eichsfelder Tageblatt" hatte berichtet, dass dadurch Erdgas ausgetreten und verpufft war. Der Fahrer wurde durch umherfliegende Trümmerteile schwer verletzt. Als Reaktion auf den Vorfall hatten mehrere Tankstellen-Konzerne ihren Stationen und Pächtern empfohlen, vorübergehend kein Erdgas mehr zu verkaufen.

Der zehn Jahre alte VW Touran gehörte zu denjenigen Autos, die VW wegen möglicher Schäden an den Gastanks zurückgerufen hatte. Eine Nachbesserung des Wagens hat laut Staatsanwaltschaft aber nicht stattgefunden. "Wir prüfen jetzt, ob es möglicherweise bei VW Verantwortliche gibt, die dafür hätten Sorge tragen müssen, dass das Fahrzeug stillgelegt wird", sagte Oberstaatsanwalt Andreas Buick. Geprüft werde aber auch eine mögliche Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters.

Von der VW-Rückrufaktion zum vorsorglichen Tausch von Gasflaschen waren gut 35 000 Fahrzeuge der Modelle Caddy, Passat und Touran aus den Jahrgängen 2006 bis 2010 betroffen. Hintergrund war eine mögliche Korrosion der Gasbehälter.





Dazu schreibt anleihencheck.de weiter: Bad Marienberg (www anleihencheck de) - Cub Creek Energy (CCE) hat heute mit der Produktion von Öl und Gas von seinem Vail Bohrplatz begonnen, so die Deutsche Rohstoff AG (ISIN DE000A0XYG76/ WKN A0XYG7) in einer aktuellen Pressemitteilung . Deutsche Rohstoff-Anleihe: Cub Creek Energy beginnt mit Öl- und Gasproduktion - Anleihenews. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



CCE hatte von Juni bis September neun Horizontalbohrungen fertig gestellt, an denen es einen wirtschaftlichen Anteil von fast 100% hält. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

Artikel von businesswire.com: Rockwell Automation, Inc (NYSE: ROK) hat den führenden Systemintegrator MAVERICK Technologies übernommen, um sein Domänenwissen zu erweitern und um besser innovative Lösungen für Steuerung und Informationen für Kunden in Branchen wie Chemie, Nahrungs- und Genussmittel sowie Öl und Gas liefern zu können . Rockwell Automation übernimmt MAVERICK-Technologien. Durch die Übernahme wird die Expertise von Rockwell Automation bei zentralen Verfahren und Batchanwendungen gestärkt, damit die Kunden des Unternehmens ihre Produktivität steigern und bei Lösungen für Prozesssteuerung und Informationsverwaltung auf globaler Ebene wettbewerbsfähiger sein können. weiterlesen ...

anleihencheck.de meldet: München (www anleihencheck de) - Für Vontobel ist die Vorzugsaktie von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können



Die Produktion von Volkswagen - Europas größtem Automobilhersteller-, laufe seit Montagmorgen an allen Standorten wieder normal . Vontobel Aktienanleihen auf Volkswagen: Produktion wieder aufgenommen, Zukunftspläne noch ungewiss. weiterlesen ...

