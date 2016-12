"Dr Jan Kemper wird Finanzvorstand der ProSiebenSat 1 Media SE "

Unterföhring - München, 07. Dezember 2016. Dr. Jan Kemper

(36) wird zum 1. Juni 2017 Finanzvorstand (CFO) der ProSiebenSat.1

Media SE. Kemper ist aktuell Senior Vice President Finance beim

Online-Versandhändler Zalando SE. Dort verantwortet er die Bereiche

Finanzen, Real Estate und Indirekter Einkauf und begleitete den

Börsengang des Unternehmens erfolgreich. Bei ProSiebenSat.1 folgt er

auf Dr. Gunnar Wiedenfels, der das Unternehmen Ende März 2017

verlässt und als CFO zu Discovery Communications nach New York

wechselt. Vom 1. April 2017 bis zum 31. Mai 2017 wird Ralf Peter

Gierig in seiner Funktion als Deputy CFO den Finanzbereich leiten. Er

berichtet in dieser Zeit an Thomas Ebeling und ab 1. Juni 2017 an Dr.

Jan Kemper.

Dr. Werner Brandt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der

ProSiebenSat.1 Media SE: "Jan Kemper hat in den vergangenen sechs

Jahren die Finanzen eines stark wachsenden, börsennotierten

Unternehmens verantwortet und passt damit hervorragend zu

ProSiebenSat.1. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm

und bin überzeugt, dass er gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen die

Zukunft des Unternehmens erfolgreich gestalten wird. Ich wünsche Jan

Kemper dabei viel Erfolg."

Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE:

"Im Namen des gesamten Vorstands heiße ich Jan Kemper bei

ProSiebenSat.1 willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm

einen ausgewiesenen Finanz-Experten und Manager für uns gewinnen

konnten, der sich in einem dynamischen und schnell wachsenden

Marktumfeld zuhause fühlt. Gemeinsam mit Jan Kemper werden wir unsere

erfolgreiche Arbeit am Kapitalmarkt fortsetzen und unsere

Wachstumsziele konsequent weiterverfolgen."

Jan Kemper ist seit Dezember 2010 SVP Finance bei der Zalando SE.

Zuvor arbeitete er als Investment Banker bei Morgan Stanley und

Credit Suisse. Kemper studierte Betriebswirtschaftslehre an der WHU

Vallendar, hält einen Masterabschluss von der KEDGE Business School

in Bordeaux und promovierte an der RWTH Aachen.

OTS: ProSiebenSat.1 Media SE

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21767

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21767.rss2

ISIN: DE0007771172

Pressekontakt:

Julian Geist

Konzernsprecher

ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7

D-85774 Unterföhring

Tel. +49 [89] 95 07-11 51

Fax +49 [89] 95 07-911 51

E-Mail:

Julian.Geist@ProSiebenSat1.com

Stefanie Prinz

Leiterin Kommunikation Unternehmen und Finanzen

ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7

D-85774 Unterföhring

Tel. +49 [89] 95 07-11 99

Fax +49 [89] 95 07-911 99

E-Mail:

Stefanie.Prinz@ProSiebenSat1.com

Pressemitteilung online:

www.ProSiebenSat1.com





