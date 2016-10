"Dr Gunnar Wiedenfels verlässt Ende März 2017 die ProSiebenSat 1 Media "

SE

Unterföhring -

- Ralf Peter Gierig wird zum Deputy CFO befördert

München, 4. Oktober 2016. Dr. Gunnar Wiedenfels, 39,

Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE, wird das Unternehmen zum

31. März 2017 auf eigenen Wunsch verlassen. Er wechselt als CFO zum

global tätigen Medienkonzern Discovery Communications und verlagert

seinen Lebensmittelpunkt aus familiären Gründen nach New York. Die

Suche nach einem Nachfolger hat bereits begonnen. Ralf Peter Gierig,

51, Executive Vice President Group Finance & Investor Relations, wird

mit sofortiger Wirkung zum Deputy CFO der ProSiebenSat.1 Media SE

befördert.

Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender: "Ich bedauere den Weggang

von Gunnar Wiedenfels außerordentlich und habe zugleich großen

Respekt für seine Entscheidung, eine neue Aufgabe in den USA

anzunehmen. Seit er 2009 von McKinsey zu uns kam, habe ich sehr eng

mit ihm zusammengearbeitet. Ich wünsche ihm und seiner Familie alles

erdenklich Gute in New York. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass

Ralf Gierig zusätzlich die Rolle als Deputy CFO übernimmt. Ralf ist

einer meiner wichtigsten und engsten Berater und seit 20 Jahren

unsere Stimme im Kapitalmarkt."

Dr. Werner Brandt, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1

Media SE: "Gunnar Wiedenfels hat bei ProSiebenSat.1 eine brillante

Karriere gemacht, die ihn nun in die USA führt. Ich bedauere seinen

Weggang sehr, aber es beweist auch, dass ProSiebenSat.1 eine

attraktive Talentschmiede geworden ist. Ich wünsche Gunnar Wiedenfels

viel Glück und Erfolg in den USA."

Dr. Gunnar Wiedenfels, Finanzvorstand: "Der Abschied von

ProSiebenSat.1 wird mir sehr schwerfallen. Mein Dank gilt vor allem

Thomas Ebeling, der mich ins Unternehmen geholt und mir dort große

Chancen gegeben hat. Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Er

hat ProSiebenSat.1 zu einem großartigen Unternehmen gemacht, das für

die Zukunft hervorragend aufgestellt ist und das nicht nur im

Finanzbereich ein einzigartiges Arbeitsumfeld bietet. Ich danke auch

unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Brandt für die

vertrauensvolle Zusammenarbeit."

OTS: ProSiebenSat.1 Media SE

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21767

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21767.rss2

ISIN: DE0007771172

Pressekontakt:

Julian Geist

Konzernsprecher

ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7

D-85774 Unterföhring

Tel. +49 [89] 95 07-11 51

Fax +49 [89] 95 07-911 51

E-Mail:

Julian.Geist@ProSiebenSat1.com

Stefanie Prinz

Leiterin Kommunikation Unternehmen und Finanzen

ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7

D-85774 Unterföhring

Tel. +49 [89] 95 07-11 99

Fax +49 [89] 95 07-911 99

E-Mail:

Stefanie.Prinz@ProSiebenSat1.com





























