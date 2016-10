"DORTMUND - Sicherheitsbelange sollen nach einem Zeitungsbericht im Bundesdatenschutzgesetz stärker gewichtet werden "

Über den dortigen Einsatz hätten die Datenschutzbehörden der Länder zu entscheiden, die laut Innenministerium einer Videoüberwachung in solchen Anlagen eher ablehnend gegenüber stünden. "Angesichts der Vorfälle in München und Ansbach im Sommer 2016 besteht die Notwendigkeit, Sicherheitsbelange stärker zu berücksichtigen und bei der Abwägungsentscheidung mit größerem Gewicht einzubeziehen", heißt es der Zeitung zufolge im Gesetzentwurf. Dafür soll das Bundesdatenschutzgesetz geändert werden. Dort soll es künftig heißen, dass die Sicherheit der Bevölkerung als wichtiges Ziel "besonders zu berücksichtigen" sei.

Das Bundeskabinett soll den Entwurf nach Angaben des Blattes möglichst noch im November auf den Weg bringen - zusammen mit weiteren Vorhaben zur Inneren Sicherheit. Geplant sei unter anderem, bei besonderen Gefahrenlagen die automatische Erfassung von Autokennzeichen an den Grenzen zu ermöglichen.

Den angekündigten Einsatz von Gesichtserkennungssystemen an Bahnhöfen und Flughäfen zur Fahndung nach Terrorverdächtigen will de Maizière dem "Handelsblatt" (Mittwoch) zufolge in einem Pilotprojekt erproben. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion heißt es demnach, man sei darüber mit der Deutschen Bahn "in Abstimmung".





Mitteilung von dpa.de: Berlin - Justizminister Heiko Maas hat den Betreibern großer Internetportale und sozialer Netzwerke Konsequenzen angedroht, falls es bei der Löschung strafbarer Hass-Kommentare keine Fortschritte gibt . Maas droht wegen Hass-Kriminalität im Netz Betreibern Konsequenzen an. Er erwarte bis März 2017 «deutliche Verbesserungen», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ändere sich nichts, würden die Unternehmen stärker in die Pflicht genommen. In Europa diskutiere man derzeit über eine Richtlinie zu audio-visuellen Medien. Sie werde die Verantwortung von Anbietern für Inhalte regeln, die sie verbreiteten. weiterlesen ...

Mehr dazu von wallstreet-online.de: Jena (pts022/25 10 2016/12:15) - Der europäische Security-Software-Hersteller ESET startet eine neue Webinar-Reihe für Businesskunden zu verschiedenen Topthemen der Security . ESET legt neue Webinar-Reihe für Businesskunden auf. Insgesamt vier

Webinare unter der Leitung von ESET Security Specialist Thomas Uhlemann stehen auf der Agenda.





Der Startschuss fällt am 27. November mit einem Online-Seminar weiterlesen ...

yahoo.com weiter: In Deutschland verfügen inzwischen mehr als 70 Prozent der Haushalte über schnelles Internet . Mehr als 70 Prozent der deutschen Haushalte haben schnelles Internet. Dies entspreche einem Anstieg um fast ein Viertel seit 2013, zitierte die "Passauer Neue Presse" (Dienstagsausgabe) aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober weiter verbessert . Aufschwung in Deutschland gewinnt laut Ifo an Fahrt. Der Ifo-Index stieg um 1,0 auf 110,5 Punkte. Die befragten Unternehmen schätzten ihre aktuelle Lage erneut besser ein als im Vormonat und blickten auch zuversichtlicher auf die nächsten Monate. Ifo-Chef Clemens Fuest sagte in München, der Aufschwung in Deutschland gewinne an Fahrt. Im August war das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer deutlich gefallen, im September aber auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. weiterlesen ...

werra-rundschau.de schreibt: Online-Handel setzt Apotheker unter Druck weiterlesen ...





























Artikel von feeds.n24.de: SCALE16 -

Wieso traditionelle Medien eine Renaissance erleben weiterlesen ...

Dazu meldet kreiszeitung.de: Gerücht: Tötete Schüler (16) Killerclown (24) in Hassel? weiterlesen ...

Mitteilung von aachener-zeitung.de: Große regionale Unterschiede bei schnellem Internet weiterlesen ...

Dazu berichtet n-tv.de weiter: Hilfeseite schon online: Apple Pay in Deutschland startklar weiterlesen ...

Dazu wolfsburgerblatt.de weiter: „Fake-Shops“ locken Kunden gezielt in die Falle weiterlesen ...