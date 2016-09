"DORTMUND - Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) hat vor dem Spitzentreffen im Fall Kaiser's ..."

Am Donnerstagabend werden die Chefs von Edeka, Tengelmann, Rewe sowie Vertreter von Verdi zu einem Treffen erwartet. Branchenprimus Edeka sowie Kaiser's Tengelmann hatten die Fusion vor etwa zwei Jahren beschlossen. Der Zusammenschluss ist jedoch fraglich und hängt auch von Gerichtsentscheidungen ab. Sollte nicht kurzfristig eine Lösung gefunden werden, könnte bereits am Freitag bei einer Sitzung des Tengelmann-Aufsichtsrats die Zerschlagung des Unternehmens beschlossen werden. Damit wären bis zu 8000 Arbeitsplätze gefährdet.





























Dazu meldet aktiencheck.de: Lieber

Leser,



die

Daimler Aktie gehört in diesem Jahr zu den Favoriten unter den

Premium-Herstellern aus Deutschland . Daimler: Erholung auf wackeligen Beinen?. Die Offensive E-Mobilität

und

autonomes Fahren, kommt bei den Anlegern gut an. Die neue

E-Klasse

wird ab diesen Monat in China ausgeliefert, der Absatz hat

sich

zuletzt in dem Land erhöht. weiterlesen ...

dpa.de schreibt: BERLIN - Die Kosten für Bürokratie in Deutschland sind wieder gestiegen . Bürokratiekosten angestiegen - Energiewende schlägt zu Buche. In den vergangenen zwölf Monaten haben sich Folgekosten von Gesetzen für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung um 453 Millionen Euro erhöht. Das geht aus dem am Mittwoch in Berlin vorgelegten Jahresbericht des sogenannten Normenkontrollrates (NKR) hervor. Der vor zehn Jahren ins Leben gerufene NKR soll den Abbau von bürokratischen Vorschriften unterstützen und untersucht Gesetze auf unsinnige Vorschriften und Bürokratie. weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: MOSKAU - Die deutsche Wirtschaft in Russland wertet den Besuch von Vizekanzler Sigmar Gabriel in Moskau als positives Signal angesichts harter Sanktionen . Wirtschaft: Gabriel-Besuch in Russland ist positives Signal. "Es ist ein Zeichen, dass Deutschland und Russland trotz politischer Spannungen im Gespräch miteinander bleiben wollen", sagte der Leiter der deutsch-russischen Auslandshandelskammer (AHK) in Moskau, Matthias Schepp. weiterlesen ...

Dazu dpa.de weiter: DARMSTADT - Die Ströer-Gruppe will sich künftig auf den Medienstandort Berlin konzentrieren und dort eine Zentralredaktion aufbauen . Ströer-Gruppe verlagert t-online-Redaktion nach Berlin. Angesichts dieser Pläne soll die t-online.de-Redaktion in Darmstadt geschlossen werden. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In den neuen Räumen in Berlin solle auf einer Fläche von mehr als 1000 Quadratmetern einer der modernsten Newsrooms Deutschlands entstehen, hieß es in der Mitteilung. Dort sollen sowohl Inhalte für Portale wie giga.de und kino.de entstehen als auch der Nachrichtenbereich mit Inhalten aus Politik, Wirtschaft und Sport unterbracht werden. Diese Inhalte kamen bisher aus Darmstadt. In Berlin arbeiten bereits 170 Beschäftigte für die Ströer-Gruppe. weiterlesen ...

oberpfalznetz.de schreibt: Japans Zentralbank vergrößert Spielraum weiterlesen ...

oberpfalznetz.de meldet dazu: Arbeitswelt in Bewegung weiterlesen ...

Mehr dazu von morgenweb.de: Mannheim: Kuratorium für Enjoy Jazz weiterlesen ...

Nachricht von finanztreff.de: Bürokratiekosten angestiegen - Energiewende schlägt zu Buche weiterlesen ...

Dazu berichtet nw-news.de weiter: Billiggeld-Politik: Japans Zentralbank verschafft sich Spielraum weiterlesen ...

N24.de schreibt dazu weiter: Billiggeld-Politik -

Japans Zentralbank verschafft sich Spielraum weiterlesen ...