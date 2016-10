Dortmund, Mengede, Hinter der Wiese u.a. Nächtliche Einbruchsserie in Mengede - Polizei warnt vor Einbrechern!

Dortmund - Lfd. Nr.: 1375

Am frühen Donnerstagmorgen (27.Oktober) stellten mehrere Bewohner eines Neubaugebietes in Dortmund-Mengede (Hinter der Wiese, Grüner Bogen, Heino-Brauckhoff-Weg, Weiße Hecke, Auguste-Prigge-Straße, Sanitätsrat-Hallermann-Straße) mit großer Bestürzung Einbruchsspuren an ihren Eigenheimen fest.

Dabei wurde mit unfassbarer Dreistigkeit vorgegangen: Die Tatorte lagen allesamt in unmittelbarer Nähe zueinander, oftmals sogar in der gleichen Straße.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Geräusche in Tatortnähe gehört? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalwache in Dortmund unter der Rufnummer 0231-132 7441.

Die Polizei Dortmund informierte die Bürger mit zwei Teams zum Thema Einbruchsschutz an folgenden Standorten: Indupark in Dortmund-Kley sowie in Dortmund-Bövinghausen am dortigen Einkaufszentrum an der Provinzialstraße.

"Das ist ja an Dreistigkeit kaum zu überbieten", reagiert der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange nach der Einbruchsserie in Dortmund-Mengede. "Wir werden auch in den kommenden dunkleren Monaten verstärkt Präsenz zeigen, um es Einbrechern schwerer zu machen. Unser Focus wird dabei auch auf einer nochmals intensiveren Spurensuche und -sicherung an den Tatorten liegen. Bei allen Bemühungen setzen wir aber auch weiterhin auf zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung", sagt der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange. Jeder kann kann aktiv zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs beitragen, indem er folgende Tipps zum Thema Einbruch verinnerlicht:

- Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung (z. B. Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter Sicherungstechnik! Unsere Einbruchschutzexperten beraten Sie dazu gerne. Vereinbaren Sie einfach einen kostenlosen Termin unter der Tel. 0231/132-7950.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn

Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster. Schließen Sie auch die Wohnungs-/Haustür so oft wie es geht ab!

- Lassen Sie Wohnung oder Haus bei längerer Abwesenheit durch

Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder gegebenenfalls "Haushüter" bewohnen oder bewohnt erscheinen: Briefkasten leeren, Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen. Geben Sie möglichen Einbrechern zudem durch Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und Postings in sozialen Netzwerken keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

- Seien Sie ein fürsorglicher Nachbar! Sie machen verdächtige

Beobachtungen in Ihrem Umfeld? Rufen sie sofort ihre Polizei über den kostenlosen Notruf 110! Scheuen Sie sich nicht. Jeder noch so unbedeutsam erscheinende Hinweis kann dazu führen, dass Einbrechern direkt ihr Handwerk gelegt wird!

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund Kim Ben Freigang Telefon: 0231-132-1023 Fax: 0231 132 9733 E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/dortmund/

