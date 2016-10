"DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs "

^

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

06.10.2016 15:18

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Gildemeisterstraße 60

33689 Bielefeld

Deutschland

2. Grund der Mitteilung

X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

X Erwerb/Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Registrierter Sitz und Staat:

Bank of America Corporation Wilmington, DE.

Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

N/A

5. Datum der Schwellenberührung

20.09.2016

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl

Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte des

(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) Emittenten

7.b.2.)

neu 0,26 % 5,57 % 5,84 % 78.817.994

letzte 1,98 % 3,34 % 5,32 % /

Mittei-

lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)

ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet

(§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG) (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG)

DE0005878003 0 208.783 0 % 0,26 %

Summe 208.783 0,26 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeit- Stimmrechte Stimmrech-

Instruments Verfall raum / Laufzeit absolut te in %

Right to recall 4.218.542 5,35 %

securities

Summe 4.218.542 5,35 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fälligkeit Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm-

Instru- / Verfall zeitraum / oder physische rechte rechte

ments Laufzeit Abwicklung absolut in %

OTC Swaps 03.07.2017 N/A Bar 5.463 0,007 %

over

Basket

OTC Swaps 15.09.2017 N/A Bar 26 0,000 %

over

Basket

OTC Swaps 15.09.2017 N/A Bar 11.309 0,014 %

over

Basket

OTC Swaps 15.09.2017 N/A Bar 11.309 0,014 %

over

Basket

OTC Swaps 16.01.2017 N/A Bar 65.676 0,083 %

over

Basket

OTC Swaps 30.01.2017 N/A Bar 70.928 0,090 %

over

Basket

OTC Swaps 30.12.2017 N/A Bar 10.615 0,013 %

over

Basket

Summe 175.326 0,222 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht

Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten

Stimmrechten des Emittenten (1.).

X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der

obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden

Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,

wenn 3% oder wenn 5% oder wenn 5% oder

höher höher höher

Bank of America N/A % N/A % N/A %

Corporation

NB Holdings N/A % N/A % N/A %

Corporation

Merrill Lynch N/A % N/A % N/A %

International

Incorporated

Merrill Lynch Group N/A % N/A % N/A %

Holdings I, L.L.C.

BofAML Jersey N/A % N/A % N/A %

Holdings Limited

BofAML EMEA N/A % N/A % N/A %

Holdings 1 Limited

BofAML EMEA N/A % N/A % N/A %

Holdings 2 Limited

ML UK Capital N/A % N/A % N/A %

Holdings Limited

Merrill Lynch N/A % 5,560 % 5,825 %

International

Bank of America N/A % N/A % N/A %

Corporation

NB Holdings N/A % N/A % N/A %

Corporation

BAC North America N/A % N/A % N/A %

Holding Company

BANA Holding N/A % N/A % N/A %

Corporation

Bank of America, N/A % N/A % N/A %

National

Association

9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteil nach der % (entspricht

Hauptversammlung: Stimmrechten)

10. Sonstige Erläuterungen:

06.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Gildemeisterstraße 60

33689 Bielefeld

Deutschland

Internet: www.dmgmori.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

